Какие объекты культуры появятся в Эстонии? Комиссия обсудит на открытых заседаниях

Сегодня и завтра на открытых заседаниях комиссия по культуре ознакомится со строениями культуры, которые, согласно выдвинутым предложениям, можно было бы построить или отремонтировать из средств Культурного капитала в последующие годы. В течение двух дней комиссия по культуре встретится с представителями 28 предложений для получения более подробных обзоров проектов.
Открытые заседания начинаются в 9.30. Трансляцию можно посмотреть в интернете.
Согласно Закону о Культурном капитале Эстонии, совет Культурного капитала финансирует ремонт и строительство государственно важных строений культуры в соответствии со списком, установленным постановлением Рийгикогу. Одновременно поддержку может получить не более двух объектов. На строительство и ремонт строений культуры выделяется 60,6 % налога на азартные игры, целенаправленно поступающего Культурному капиталу. В 2019 году эта сумма составила 8,3 миллиона евро.
В последний раз подобное решение Рийгикогу принимал в 1996 году. Тогда средства были выделены на строительство музея KUMU, Эстонского национального музея и Эстонской академии музыки и театра.
С представленными комиссии предложениями по назначению государственно важных строений культуры можно ознакомиться на домашней странице Рийгикогу.
Записи заседаний можно будет позже посмотреть на канале Рийгикогу в Youtube.
Вы успешно зарегистрированы в качестве подписчика рассылки Delfi!
Найден основной источник распространения коронавируса
Будьте осторожны при ношении медмасок! Не делайте ошибок
Зачем Валентина Петренко делает эту ужасную прическу
«Барселона» подшутила над «Ювентусом»