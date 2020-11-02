Какие объекты культуры появятся в Эстонии? Комиссия обсудит на открытых заседаниях

Открытые заседания начинаются в 9.30. Трансляцию можно посмотреть в интернете.

Согласно Закону о Культурном капитале Эстонии, совет Культурного капитала финансирует ремонт и строительство государственно важных строений культуры в соответствии со списком, установленным постановлением Рийгикогу. Одновременно поддержку может получить не более двух объектов. На строительство и ремонт строений культуры выделяется 60,6 % налога на азартные игры, целенаправленно поступающего Культурному капиталу. В 2019 году эта сумма составила 8,3 миллиона евро.

В последний раз подобное решение Рийгикогу принимал в 1996 году. Тогда средства были выделены на строительство музея KUMU, Эстонского национального музея и Эстонской академии музыки и театра.

С представленными комиссии предложениями по назначению государственно важных строений культуры можно ознакомиться на домашней странице Рийгикогу.

Записи заседаний можно будет позже посмотреть на канале Рийгикогу в Youtube.