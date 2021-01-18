Какие коронавирусные ограничения действуют c 18 января в Эстонии, в том числе в Харьюмаа и Ида-Вирумаа?
Смотрите, какие в Эстонии действуют ограничения, установленные в связи с коронавирусом с 18 января.
Смотрите, какие в Эстонии действуют ограничения, установленные в связи с коронавирусом с 18 января.
В Таллинне, Харьюмаа и Ида-Вирумаа действуют более строигие ограничения, чем в остальных уездах.
Общереспубликанские ограничения
Как сообщает Департамент полиции погранохраны, сейчас действуют следующие общереспубликанские ограничения.
Cохраняется обязанность носить маску или закрывать нос и рот в публичных помещениях, в том числе в общественном транспорте и сфере обслуживания.
Эта обязанность не распространяется на детей моложе 12 лет и случаи, когда ношение маски невозможно по медицинским показаниям, в силу особых потребностей, характера работы или деятельности, а также по другим уважительным причинам.
Публичным помещениям является помещение, предназначенное для общего пользования, куда может войти каждый желающий, где, например, нет обязанности предварительной регистрации. Это место, в котором передвигается большое количество людей, которые не общаются друг с другом ежедневно. Публичным помещением считается также салон общественного транспорта.
Во всех публичных помещениях необходимо соблюдать правило 2+2, то есть вместе можно передвигаться максимум по двое, а с другими людьми нужно придерживаться дистанции не менее двух метров. Ограничение не распространяется на передвигающихся вместе членов одной семьи и на ситуации, когда его соблюдение невозможно обеспечить разумными методами, например, в переполненном общественном транспорте. В этом случае необходимо придерживаться максимально возможной дистанции и носить маску.
Правительство в пятницу на электронном заседании утвердило распоряжение, касающееся ограничений, действующих в Харьюмаа и Ида-Вирумаа с 18 января. C 18 января в помещениях можно будет в индивидуальном порядке заниматься молодежной работой, деятельностью и образованием по интересам, повышением квалификации, спортом и тренировками, также можно будет посещать музеи и выставки и заведения общепита. Контактное обучение в школах будет восстановлено с 25 января по всей Эстонии.
При организации учебной работы необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить распространения вируса. Обзор мер предосторожности и другие вопросы, связанные со сферой образования, доступны по адресу: hm.ee/koroona.
До 25 января в контактном обучении могут участвовать классы с первого по четвертый, а также девятые и двенадцатые. В помещениях в этот период действует обязанность носить маски. Маски не должны носить дети моложе 12 лет и люди, которым это противопоказано по состоянию здоровья или в силу характера деятельности, а также иных весомых причин.
Молодежная работа, деятельность и образование по интересам, курсы повышения квалификации, занятия спортом и тренировки
С понедельника, 18 января, в помещениях разрешены индивидуальные занятия вместе с наставником — спорт, тренировки, молодежная работа, деятельность и образование по интересам, повышение квалификации. Необходимо, чтобы заполняемость помещения при этом не превышала 25%. Также нужно соблюдать другие меры, препятствующие распространению вируса, например, носить маску, выполнять правила дезинфекции и так далее.
Вне помещений молодежная работа, деятельность и образование по интересам, повышение квалификации, тренировки и спорт по-прежнему разрешены. Количество участников в группе может быть до 11, включая тренера или наставника. Группы не должны контактировать между собой.
Ограничения не применяются к деятельности в рамках государственной учебной программы, спортивной деятельности, проходящей в рамках соревновательной системы спортивных союзов, в том числе занятиям членов и кандидатов во взрослые и молодежные сборные Эстонии, а также игроков команд высшей лиги. Кроме того, от ограничений освобождены деятельность, связанная с обороной и внутренней безопасностью, и занятия для людей с особыми потребностями, в том числе оказание услуг социальной и трудовой реабилитации.
Культура
В музеях и выставочных залах разрешено передвигаться с учетом правила 2+2, помещения должны быть заполнены не более, чем наполовину. В помещениях нужно носить маску. Вне помещений размер группы не должен превышать 11 человек вместе с руководителем. Нельзя контактировать с другими группами. Театральные представления, концерты и киносеансы запрещены.
Заведения общепита
С 18 января смягчается запрет на пребывание в залах обслуживания заведений общепита. Помещения ресторанов, кафе и других заведений общепита могут быть открыты для обслуживания клиентов на месте в промежутке с 6.00 до 19.00. Помещение должно быть заполнено максимум на 25 процентов, клиенты должны быть рассредоточены по залу, передвигаясь по помещению, необходимо учитывать правило 2+2, которое не распространяется на семьи. В отношении продажи еды навынос временных ограничений не установлено.
До 1 февраля действующие ограничения будут сохранены
В Харьюмаа и Ида-Вирумаа запрещено пребывание в помещениях развлекательных заведений. Вне помещений необходимо обеспечить, чтобы количество клиентов в группе не превышало 11 (вместе с руководителем), а группы не контактировали между собой.
Для посетителей должны оставаться закрытыми бани, СПА, водные центры и бассейны. Исключение может быть сделано для индивидуальных занятий.
В помещениях запрещены публичные собрания и мероприятия, в том числе конференции, театральные представления, концерты и киносеансы. Вне помещений в публичных мероприятиях и собраниях могут участвовать группы размером до 10 человек, не пересекаясь с другими группами. Публичное мероприятия на свежем воздухе должно быть завершено в 22 часа. Организатор мероприятия или собрания должен обеспечить наличие средств дезинфекции и соблюдение требований дезинфекции в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.
Спортивные соревнования, спортивные и пропагандирующие здоровый образ жизни мероприятия не разрешены. Исключение составляют спортивные соревнования, в которых участвуют команды высшей лиги соревновательной системы спортивных союзов, профессиональные спортсмены и члены и кандидаты во взрослые и молодежные сборные Эстонии. На соревнованиях не должно быть зрителей. При проведении соревнований нужно также учитывать правило 2+2, в помещении нужно носить маску, а заполняемость помещения не должна превышать 50%. В соревнованиях на крытых площадках не должно принимать участие более 250, а в соревнованиях на свежем воздухе — более 500 человек.
Во время богослужений и публичных религиозных обрядов продолжает действовать требование заполнять помещения не более, чем наполовину. Нужно носить маску и передвигаться, соблюдая правило 2+2, которое не применяется к семьям.
Коммуникационное бюро правительства публикует распоряжения и пояснительные записки к нему на сайте kriis.ee.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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