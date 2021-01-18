Какие коронавирусные ограничения действуют c 18 января в Эстонии, в том числе в Харьюмаа и Ида-Вирумаа?

В Таллинне, Харьюмаа и Ида-Вирумаа действуют более строигие ограничения, чем в остальных уездах.

Общереспубликанские ограничения

Как сообщает Департамент полиции погранохраны, сейчас действуют следующие общереспубликанские ограничения.

Cохраняется обязанность носить маску или закрывать нос и рот в публичных помещениях, в том числе в общественном транспорте и сфере обслуживания.

Эта обязанность не распространяется на детей моложе 12 лет и случаи, когда ношение маски невозможно по медицинским показаниям, в силу особых потребностей, характера работы или деятельности, а также по другим уважительным причинам.

Публичным помещениям является помещение, предназначенное для общего пользования, куда может войти каждый желающий, где, например, нет обязанности предварительной регистрации. Это место, в котором передвигается большое количество людей, которые не общаются друг с другом ежедневно. Публичным помещением считается также салон общественного транспорта.

Во всех публичных помещениях необходимо соблюдать правило 2+2, то есть вместе можно передвигаться максимум по двое, а с другими людьми нужно придерживаться дистанции не менее двух метров. Ограничение не распространяется на передвигающихся вместе членов одной семьи и на ситуации, когда его соблюдение невозможно обеспечить разумными методами, например, в переполненном общественном транспорте. В этом случае необходимо придерживаться максимально возможной дистанции и носить маску.

Правительство в пятницу на электронном заседании утвердило распоряжение, касающееся ограничений, действующих в Харьюмаа и Ида-Вирумаа с 18 января. C 18 января в помещениях можно будет в индивидуальном порядке заниматься молодежной работой, деятельностью и образованием по интересам, повышением квалификации, спортом и тренировками, также можно будет посещать музеи и выставки и заведения общепита. Контактное обучение в школах будет восстановлено с 25 января по всей Эстонии.

При организации учебной работы необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить распространения вируса. Обзор мер предосторожности и другие вопросы, связанные со сферой образования, доступны по адресу: hm.ee/koroona.