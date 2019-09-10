Какие фильмы бесплатно покажут этой осенью в таллиннском Киноклубе для пожилых?

В новом сезоне бесплатные киносеансы будут проходить в кинотеатре ”Аполло”, который находится в торговом центре ”Солярис”. На первом сеансе демонстрировался новый эстонский фильм ”Правда и справедливость”. Посмотреть кинокартину пришли около 300 человек из районов Кесклинн, Пыхья-Таллинн и Кристийне.

”Районные управы договорились, что в связи с ремонтом центра культуры ”Сальме” киноклуб переедет в ”Солярис”. Добраться до него легко: рядом находится автобусная остановка. На третий этаж, где находится кинозал, можно подняться при помощи лифта или эскалатора”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

Если раньше в программе были в основном эстонские фильмы и киноклассика, то теперь члены киноклуба смогут смотреть самые новые картины, находящиеся в прокате.

Бесплатные киносеансы будут проходить дважды в месяц, по вторникам в 12.00. За полчаса до начала участникам будет предложено скромное угощение. Все фильмы снабжены субтитрами на эстонском и русском языках.

Присоединиться к Киноклубу для пожилых можно, обратившись в районную управу по месту жительства, или прямо на месте, непосредственно перед киносеансом. Членами киноклуба могут стать жители районов Кесклинн, Пыхья-Таллинн и Хааберсти.

Программа Киноклуба для пожилых