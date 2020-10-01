Какие эстонские политики больше не смогут поесть белорусских дранников?

Беларусь приняла ответные меры на санкции со стороны Балтийских стран — ограничила въезд в страну некоторым политикам и государственным деятелям. Кому конкретно — неизвестно. "Министерство иностранных дел сообщило, что не будет публиковать списки", — ответил RusDelfi советник белорусского посольства в Эстонии Юрий Булавко.

В Беларуси, по его словам, не сообщают, кто въездной, а кто нет. На вопрос, как узнают об этом люди — только на границе? Булавко ответил, да, только при попытке пересечения границы.

На одной из пресс-конференция глава МИД Беларуси Владимир Макей пояснил, почему страна ввела санкции против Эстонии, Латвии и Литвы. Главная причина — санкции со стороны Балтийский стран. Еще в августе эти страны ограничили вьезд чиновникам и самому Александру Лукашенко въезд в страну на 5 лет "за фальсификацию выборов и насилие против протестующих". Полный санкционный список из 128 человек можно посмотреть здесь.

Если эстонское правительство поименно назвало невъездных белорусов, то другая сторона это делать отказывается. "Что касается лиц, которые включены в санкционный список со стороны Беларуси, это те лица, которые действительно рьяно пытались вмешиваться во внутренние дела белорусского государства, делали соответствующие неприемлемые и политические заявления, и, более того, вносили конкретные предложения о финансовой поддержке оппонентов власти, — подчеркнул министр иностранных дел Беларуси Макей.

- Для нас это абсолютно неприемлемо. Мы трактуем это как вмешательство во внутренние дела нашего государства. Естественно, на основании этого был подготовлен ассиметричный санкционный список со стороны Беларуси, о котором я сказал. Мы не намерены его публиковать, но, поверьте, там достаточно много лиц включено со стороны всех трех прибалтийских государств. А с учетом того, что у нас единый с Россией список невъездных лиц в рамках Союзного государства, то, я думаю, что это должно, в определенной мере, заставить их задуматься" — добавляет он.

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