18.09.2019, 09:25

Какая все же разница между ЕС и СССР? МИД официально опровергает ­утверждения Мартина Хельме: разница есть!

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ENNÄE IMET: Martin Helme arvas, et EL on nagu NSVL. Välisministeeriumist vastati, et ei ole.
ENNÄE IMET: Martin Helme arvas, et EL on nagu NSVL. Välisministeeriumist vastati, et ei ole.Foto: Ilmar Saabas

Лучше поздно, чем никогда. В конце июля министр финансов Мартин Хельме (EKRE) сравнил Евросоюз с СССР. Министерство иностранных дел наконец выступило с официальным заявлением и опровержением утверждения Хельме: Евросоюз все же не похож на СССР.

В конце июля вице-канцлера Министерства иностранных дел Матти Маазикас раскритиковал в Twitter Марта Хельме, который сравнивал Евросоюз с Советским Союзом. Маазикас посчитал, что это указывает на изменение внешнеполитического курса Эстонии.

"Нет ничего скандального в том, когда сравнивают Советский Союз и Европейский союз — в обоих действует только одна "правильная" (явно левая) идеология и противников этой идеологии считают врагами, которых нужно репрессировать; выход из обоих союзов объявлен немыслимым; в обоих союзах можно проводить выборы (даже референдумы!), но у власти можно быть только сторонникам правильной идеологии (по сути, Керсти Кальюлайд ведь сказала нам то же самое); в обоих союзах главными врагами имеющегося порядка объявлены национальные силы", — написал в защиту отца Мартин Хельме в Facebook.

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Теперь же МИД Эстонии составил длинный и основательный ответ на поступившее министерству письмо гражданина с вопросом: какая все же разница между ЕС и СССР?

"Как говорил и премьер-министр Юри Ратас, нет никаких оснований искать для Евросоюза сравнения в истории, потому что они были бы искусственными или просто неверными", — указано в ответе.

МИД цитирует первую статью Конституции ЭР: Эстония — самостоятельная и независимая демократическая республика, а самостоятельность и независимость Эстонии непреходящи и неотъемлемы. 14 сентября 2003 года путем народного голосования был принят Закон о дополнении Конституции, который гласит, что Эстония может входить в Европейский союз, исходя из основополагающих принципов Конституции ЭР.

"Все, что делает ЕС, основывается на основных договорах (в первую очередь на Договоре о Европейском союзе и Договоре о функционировании Европейского союза), которые государства-члены ЕС согласовали на добровольной и демократической основе", — отмечает министерство.

МИД Эстонии также подчеркивает добровольную основу присоединения и выхода из Европейского союза: каждая страна может решить покинуть ЕС в соответствии со своими конституционными требованиями.

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