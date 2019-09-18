Какая все же разница между ЕС и СССР? МИД официально опровергает ­утверждения Мартина Хельме: разница есть!

Теперь же МИД Эстонии составил длинный и основательный ответ на поступившее министерству письмо гражданина с вопросом: какая все же разница между ЕС и СССР?

"Как говорил и премьер-министр Юри Ратас, нет никаких оснований искать для Евросоюза сравнения в истории, потому что они были бы искусственными или просто неверными", — указано в ответе.

МИД цитирует первую статью Конституции ЭР: Эстония — самостоятельная и независимая демократическая республика, а самостоятельность и независимость Эстонии непреходящи и неотъемлемы. 14 сентября 2003 года путем народного голосования был принят Закон о дополнении Конституции, который гласит, что Эстония может входить в Европейский союз, исходя из основополагающих принципов Конституции ЭР.

"Все, что делает ЕС, основывается на основных договорах (в первую очередь на Договоре о Европейском союзе и Договоре о функционировании Европейского союза), которые государства-члены ЕС согласовали на добровольной и демократической основе", — отмечает министерство.

МИД Эстонии также подчеркивает добровольную основу присоединения и выхода из Европейского союза: каждая страна может решить покинуть ЕС в соответствии со своими конституционными требованиями.