Какая еще "корона"? Старейшина Мустамяэ намерен собрать 150 человек в автобусы и отвезти их в Пюхтицкий монастырь

Сегодня вечером управа Мустамяэ сообщила в Facebook, что организует 20 сентября для жителей района бесплатную экскурсию в Пюхтицкий монастырь.

Дорога от Таллинна до монастыря занимает более 2 часов, и нет никаких оснований полагать, что люди будут сидеть в автобусе на расстоянии двух метров друг от друга. Поэтому такое предложение поездки в данный момент вызывает вопросы.

Установлено, что вирус передается при тесном контакте. Достаточно четверти часа и нахождения друг от друга на расстоянии менее двух метров. В связи с этим полиция и ввела ограничение на ночную продажу алкоголя.

Управа призывает поторопиться, поскольку количество мест в поездке ограничено — 150.

В сообщении ни слова о том, будут ли предоставлены средства защиты. Приглашение написано от лица старейшины Мустамяэ Лаури Лаатся. На данный момент Delfi не удалось связаться с Лаатсом.

При этом в конце марта Лаатс обошел все продуктовые магазины в Мустамяэ и проверил в них наличие средств дезинфекции. Об этом он рапортовал посредством пресс-релиза и даже прикрепил фото, как инспектирует один из магазинов.

Foto: Mustamäe linnaosavalitsus





Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!