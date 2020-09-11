11.09.2020, 21:34

Какая еще "корона"? Старейшина Мустамяэ намерен собрать 150 человек в автобусы и отвезти их в Пюхтицкий монастырь


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Maakodu, Kuremäe klooster, kloostri aed
Maakodu, Kuremäe klooster, kloostri aedFoto: Tiit Koha foto

В то время, как мэр Таллинна Михаил Кылварт говорит о «желтом сценарии», школы переходят на частичное дистанционное обучение, а вирусологи призывают серьезно относиться к вирусу, управа района Мустамяэ, похоже, "забыла" про коронавирус.

Сегодня вечером управа Мустамяэ сообщила в Facebook, что организует 20 сентября для жителей района бесплатную экскурсию в Пюхтицкий монастырь.

Дорога от Таллинна до монастыря занимает более 2 часов, и нет никаких оснований полагать, что люди будут сидеть в автобусе на расстоянии двух метров друг от друга. Поэтому такое предложение поездки в данный момент вызывает вопросы.

Установлено, что вирус передается при тесном контакте. Достаточно четверти часа и нахождения друг от друга на расстоянии менее двух метров. В связи с этим полиция и ввела ограничение на ночную продажу алкоголя.

Управа призывает поторопиться, поскольку количество мест в поездке ограничено — 150.

В сообщении ни слова о том, будут ли предоставлены средства защиты. Приглашение написано от лица старейшины Мустамяэ Лаури Лаатся. На данный момент Delfi не удалось связаться с Лаатсом.

При этом в конце марта Лаатс обошел все продуктовые магазины в Мустамяэ и проверил в них наличие средств дезинфекции. Об этом он рапортовал посредством пресс-релиза и даже прикрепил фото, как инспектирует один из магазинов.

Foto: Mustamäe linnaosavalitsus

Tulge ekskursioonile Kuremäe kloostrisse! Mustamäe Linnaosa Valitsus korraldab pühapäeval, 20. septembril, kell...

Опубликовано Mustamäe linnaosa valitsus Пятница, 11 сентября 2020 г.


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