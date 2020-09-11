Какая еще "корона"? Старейшина Мустамяэ намерен собрать 150 человек в автобусы и отвезти их в Пюхтицкий монастырь

В то время, как мэр ТаллиннаМихаил Кылварт говорит о ”желтом сценарии”, школы переходят на частичное дистанционное обучение, а вирусологи призывают серьезно относиться к вирусу, управа района Мустамяэ, похоже, забыла про коронавирус.
Сегодня вечером управа Мустамяэ сообщила в Facebook, что организует 20 сентября для жителей района бесплатную экскурсию в Пюхтицкий монастырь.
Дорога от Таллинна до монастыря занимает более 2 часов, и нет никаких оснований полагать, что люди будут сидеть в автобусе на расстоянии двух метров друг от друга. Поэтому такое предложение поездки в данный момент вызывает вопросы.
Установлено, что вирус передается при тесном контакте. Достаточно четверти часа и нахождения друг от друга на расстоянии менее двух метров. В связи с этим полиция и ввела ограничение на ночную продажу алкоголя.
Управа призывает поторопиться, поскольку количество мест в поездке ограничено — 150.
В сообщении ни слова о том, будут ли предоставлены средства защиты. Приглашение написано от лица старейшины Мустамяэ Лаури Лаатся. На данный момент Delfi не удалось связаться с Лаатсом.
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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