Как жить без Лаагна теэ? Экспертиза RusDelfi

Окончательное решения о закрытии Лаагна теэ в Таллинне ради съемок фильма Кристофера Нолана пока еще не вынесено. Но наш корреспондент уже сейчас проверил, насколько отсутствие "канавы" окажется судьбоносным для Ласнамяэ и всего Таллинна.
Для начала стоит признать, что у Кристофера Нолана губа не дура. Прорубленная в плитах известняка шестиполосная магистраль, делящая пополам квинтэссенцию советской архитектуры и массовой застройки, действительно поражает масштабом мысли инженеров и проектировщиков. Бесспорно являясь главной достопримечательностью района Ласнамяэ, Лаагна теэ не получает заслуженного внимания и прозвище “канава” не делает ей чести.
Если бы жители штата Аризона ласково называли свой Большой Каньон - канавой, то туристических автобусов возле него было бы гораздо меньше. Только, в отличии от каньона, у Лаагна теэ есть и практическое применение. И для того, чтобы измерить ее полезность, портал RusDelfi провел маленький эксперимент.
Для того, чтобы выразить пользу улицы Лаагна в цифрах, мы попробовали добраться из пункта А в центре города, до пункта Б в Ласнамяе и обратно тремя разными маршрутами и сравнить затраченное время.
Пункт А - Автовокзал. До него легко добраться на автомобиле и не очень легко на общественном транспорте. Велодорожек к нему тоже не проложено. Пунктом Б был выбран ресторан быстрого питания Hesburger на улице Ümera, как самая центральная точка притяжения между двух берегов “канавы” в самом конце района.
Три маршрута: правый берег, левый берег и центр. Время послеобеденное, но не час пик в будний, солнечный день.
Правый берег
Маршрут: Тартусское шоссе, Петербуржское шоссе,
улица Rahu.
Звучит просто. В отсутствии Лаагна тее этот маршрут представляется наиболее очевидным. Району Ласнамяе больше других повезло с инфраструктурой, от чего вся эта паника вокруг фильма воспринимается со скептицизмом жителями других районов.
В районе горки Sossi заторы вероятнее всего, ведь на этом участке пересекаются потоки, едущие еще и в другие районы Таллинна и за его пределы. Далее все в штатном режиме: минимум два ряда движения с зеленой волной светофоров. Скорости движения: до Лаагна далеко, но тише едешь, дальше будешь.
Проблемы возникают уже под конец на перекрестках с Mustakivi tee и Rahu tee. Эти перекрестки давно не пересматривались и израсходовали свою пропускную способность. В случае закрытия Лаагна теэ тут точно будут заторы и потребность в регулировщике. Бетонное покрытие Петербургского шоссе тоже не выдерживает никакой критики.
Время в одну сторону 15:34 и 29:51 на полный круг.
Левый берег
Маршрут: улицы Lasnamäe, Majaka, Pallasti, Valge, Нарвское шоссе, Priisle, Ussimäe и Kärberi.
По незнанию можно и заблудиться. Первое, что бросается в глаза - количество зелени и отсутствие пыли. Если правая сторона Ласнамяэ со своими заводами, складами и карьерами, более промышленная, то левая сторона радует глаз видом на море, не застроенными равнинами и спокойными улочками.
Слова “пропускная способность”,”затор”,”трафик” к этому берегу неприменимы, тут слишком спокойно. Если вы предпочитаете распахнутое окно кондиционеру или, не дай бог, “счастливый” обладатель кабриолета, то этот выбор для вас между жизнью и смертью. Поездка по правому берегу непременно сократит вам жизнь а по левому будете наслаждаться свежим воздухом и красивыми видами.
А времени для наслаждения у вас будет хоть отбавляй. Регулярные концерты на Певческом Поле уже неоднократно указывали на слабые места в этом районе. Отсутствие светофоров на перекрестках улиц Valge и Uuslinna, Narva mnt и улицы Turba волнует горожан уже не первый год а решения так и нет.
По Нарвскому шоссе также проблемы и без того имеются на перекрестках с улицами Mustakivi и Kose. Автобусное движение также намного более интенсивно на этом берегу, что не облегчает жизнь автомобилистам. А заторы из-за строительства улицы Рейди уже стали нарицательными. “Вишенкой” на торте станет перекресток улиц Ussimäe и Kärberi.
Время поездки в одном направлении - 18:04, в двух - 36:49.
“Канава”
ТОП
Приглянувшаяся заморскому режиссеру магистраль, определенно достойна быть увековеченной на пленке еще раз. Самое полезное применение тротила на территории Эстонии за всю ее историю. Но в остальном ее полезность и жизненную важность часто переоценивают.
Если посмотреть на карту, то становиться очевидно, что эта дорога ведет в никуда из ниоткуда. До центра города она не доходит а прилегающие улицы не справляются с количеством автомобилей.
Район Кадриорга страдает от транзита автомобилей и теряет свой исторический шарм. Движение по "канаве" свободно в любые часы пик,
а вот выезды с нее забиты даже в спокойное время.
Симпатичные улицы Türnpu, Pae и Lubja задыхаются от выхлопных газов. Только после ремонта стало возможным прогулка в дождливый день по улице Gonsiori, где теперь брызги от несущихся авто перестали долетать до уровня второго этажа.
Разворот на улице Rahu неоднократно становился местом аварий. В отличии от Jarvevana и других скоростных улиц, Лаагна идет через самый центр района, а не в обход. Инфраструктура Таллинна определенно не заслуживает такую улицу. Время поездки в одну сторону шокирует. 8:37. В обратную было не все так гладко.
Суммарное время 22:12.
Безусловно понятно, что при закрытии “канавы” какая-то часть автомобилей переместиться на соседние улицы и о сопоставимом времени проезда можно будет забыть, но может быть это будет положительным уроком для самого консервативного района столицы и заставит пересмотреть маршруты передвижения дорогих жителей района, ведь все они продублированы общественным транспортом.
Тема альтернативного транспорта вообще заслуживает отдельной статьи и отдельного эксперимента, который мы обязательно проведем в будущем. А так же запомним результаты первого эксперимента и сравним их с уже закрытой Лаагна теэ.
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