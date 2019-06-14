Как жить без Лаагна теэ? Экспертиза RusDelfi

Звучит просто. В отсутствии Лаагна тее этот маршрут представляется наиболее очевидным. Району Ласнамяе больше других повезло с инфраструктурой, от чего вся эта паника вокруг фильма воспринимается со скептицизмом жителями других районов.

В районе горки Sossi заторы вероятнее всего, ведь на этом участке пересекаются потоки, едущие еще и в другие районы Таллинна и за его пределы. Далее все в штатном режиме: минимум два ряда движения с зеленой волной светофоров. Скорости движения: до Лаагна далеко, но тише едешь, дальше будешь.

Проблемы возникают уже под конец на перекрестках с Mustakivi tee и Rahu tee. Эти перекрестки давно не пересматривались и израсходовали свою пропускную способность. В случае закрытия Лаагна теэ тут точно будут заторы и потребность в регулировщике. Бетонное покрытие Петербургского шоссе тоже не выдерживает никакой критики.

"Бетонка" Foto: Андрей Цветаев, Rus Delfi

Время в одну сторону 15:34 и 29:51 на полный круг.

Левый берег

Маршрут: улицы Lasnamäe, Majaka, Pallasti, Valge, Нарвское шоссе, Priisle, Ussimäe и Kärberi.

Маршрут по левому берегу Foto: Андрей Цветаев, Rus Delfi

По незнанию можно и заблудиться. Первое, что бросается в глаза - количество зелени и отсутствие пыли. Если правая сторона Ласнамяэ со своими заводами, складами и карьерами, более промышленная, то левая сторона радует глаз видом на море, не застроенными равнинами и спокойными улочками.

Слова “пропускная способность”,”затор”,”трафик” к этому берегу неприменимы, тут слишком спокойно. Если вы предпочитаете распахнутое окно кондиционеру или, не дай бог, “счастливый” обладатель кабриолета, то этот выбор для вас между жизнью и смертью. Поездка по правому берегу непременно сократит вам жизнь а по левому будете наслаждаться свежим воздухом и красивыми видами.

Priisle tee Foto: Андрей Цветаев, Rus Delfi

А времени для наслаждения у вас будет хоть отбавляй. Регулярные концерты на Певческом Поле уже неоднократно указывали на слабые места в этом районе. Отсутствие светофоров на перекрестках улиц Valge и Uuslinna, Narva mnt и улицы Turba волнует горожан уже не первый год а решения так и нет.

По Нарвскому шоссе также проблемы и без того имеются на перекрестках с улицами Mustakivi и Kose. Автобусное движение также намного более интенсивно на этом берегу, что не облегчает жизнь автомобилистам. А заторы из-за строительства улицы Рейди уже стали нарицательными. “Вишенкой” на торте станет перекресток улиц Ussimäe и Kärberi.

Время поездки в одном направлении - 18:04, в двух - 36:49.

“Канава”

Маршрут по Лаагна Foto: Андрей Цветаев, Rus Delfi





Приглянувшаяся заморскому режиссеру магистраль, определенно достойна быть увековеченной на пленке еще раз. Самое полезное применение тротила на территории Эстонии за всю ее историю. Но в остальном ее полезность и жизненную важность часто переоценивают.

Если посмотреть на карту, то становиться очевидно, что эта дорога ведет в никуда из ниоткуда. До центра города она не доходит а прилегающие улицы не справляются с количеством автомобилей.

Laagna tee Foto: Андрей Цветаев, Rus Delfi

Район Кадриорга страдает от транзита автомобилей и теряет свой исторический шарм. Движение по "канаве" свободно в любые часы пик,

а вот выезды с нее забиты даже в спокойное время.

Симпатичные улицы Türnpu, Pae и Lubja задыхаются от выхлопных газов. Только после ремонта стало возможным прогулка в дождливый день по улице Gonsiori, где теперь брызги от несущихся авто перестали долетать до уровня второго этажа.

Разворот на улице Rahu неоднократно становился местом аварий. В отличии от Jarvevana и других скоростных улиц, Лаагна идет через самый центр района, а не в обход. Инфраструктура Таллинна определенно не заслуживает такую улицу. Время поездки в одну сторону шокирует. 8:37. В обратную было не все так гладко.

Суммарное время 22:12.

Безусловно понятно, что при закрытии “канавы” какая-то часть автомобилей переместиться на соседние улицы и о сопоставимом времени проезда можно будет забыть, но может быть это будет положительным уроком для самого консервативного района столицы и заставит пересмотреть маршруты передвижения дорогих жителей района, ведь все они продублированы общественным транспортом.

K. Türnpu Foto: Андрей Цветаев, Rus Delfi

Тема альтернативного транспорта вообще заслуживает отдельной статьи и отдельного эксперимента, который мы обязательно проведем в будущем. А так же запомним результаты первого эксперимента и сравним их с уже закрытой Лаагна теэ.