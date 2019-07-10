Как жить без Лаагна теэ? Экспертиза RusDelfi по пробкам Ласнамяэ

Вот и наступил день, которого так боялись автомобилисты столичного района Ласнамяе. Руки Кристофера Нолана наконец добрались до съемок своего фильма в "канаве". Мы решили продолжить наш эксперимент и замерить, на сколько увеличилось время поездки по городу и наступил ли в Таллинне транспортный коллапс?
Напомним, что мы уже проводили подобный эксперимент до закрытия Лаагна теэ и выяснили, сколько времени экономит эта улица для жителей и гостей района. С результатами можно ознакомиться здесь. Однако, теперь в нашем уравнении появилась новая переменная и мы решили засечь время еще раз. Маршруты те же, водитель тот же, автомобиль тот же, время проведения эксперимента приблизительно то же. На сколько времени увеличилась простая поездка с автобусного вокзала до конца Ласнамяе и обратно? В путь!
Маршрут: Тартусское шоссе, Петербургское шоссе, улица Rahu
Как и предполагалось, Петербургское шоссе приняло на себя основной удар. Автомобильный поток тут уплотнился в разы и, к большому количеству дымящих тяжеловозов, добавилась добрая порция снующих тут и там легковушек. Хвосты на светофорах стали заметно длиннее и первая очередь настигает нас разу же возле торгового центра Т1. Но буквально через 100 метров причина затора становится ясна. Одна легковушка догнала бампер другой и авария заблокировала одну из двух полос. Может водитель отвлекся на низколетящий съемочный вертолет?
Далее движение выровнялось и зеленая полоса светофоров без проблем справлялась с плотным потоком. Удивительно, но до самого конца города ни один светофор не заставил ждать дольше одного цикла. Но вот в обратную сторону заторы казались явно длиннее.
Разворачиваемся у Хесбургера и едем обратно. Самым трудным отрезком всего пути стал светофор на перекрестке Петербургского и улицы Smuuli. Тут пришлось простоять три светофорных цикла в ожидании своего зеленого. Но всех собак вешать на светофор было бы не правильно в этой ситуации.
Одной из причин большой очереди здесь являются сами автомобилисты. Все дело в том, что на этом отрезке имеется три ряда движения, один из которых поворачивает направо. Этот ряд свободен от машин и его используют для того, что бы объехать пробку и вклиниться перед светофором. Те, кто посмышленее, поворачивают направо, делают разворот возле завода Ericsson, и без светофора выруливают обратно на Питерское и продолжают движение в сторону центра. Но многие люди, надеясь на хорошие манеры других водителей, пытаются нагло вклиниться перед самым светофором, создавая тем самым явную задержку на перекрестке. Интересно, это те же самые люди, что были резко против Кристофера и его фильма?
Далее без каких либо проблем мы доезжаем до автобусного вокзала и останавливаем таймер. Время поездки в одну сторону 18:38 и полный круг занял 33:38. Сравниваем с результатами первого эксперимента: В одну сторону было 15:34, стало 18:38 В обе стороны было 29:51, стало 33:38 Разница в ~4 минуты на 18 километров пути
Левый берег
Маршрут: улицы Lasnamäe, Majaka, Pallasti, Valge, Нарвское шоссе, Priisle, Ussimäe и Kärberi
В прошлый раз этот маршрут запомнился как свежим воздухом, так и большими временными затратами. Удалось ли фильму "Tenet" забрать последнюю радость в жизни у водителей с левого берега?
И тут первое удивление. Заторов нет. Все автомобили едут в совершенно спокойном режиме, никаких пробок или стрессовых ситуаций, а воздух стал, такое чувство, что еще свежее. Конечно тому виной есть скорее легкий морской ветер, которого не было в прошлый раз, но кто знает? Все "опасные" перекрестки преодолеваем без особых усилий и разворачиваемся обратно. Писать здесь не о чем. Разве только светофор на перекрестке Mustakivi и Нарвского шоссе расстроил тем, что светофорные циклы на нем остались без изменений, а трафика со стороны "канавы" стало заметно меньше.
На перекрестке улиц Kärberi и Ussimäe был замечен одинокий регулировщик, прячущийся в тени под деревом. Он явно не ожидал, что будет скучать без работы. Завершаем круг и останавливаем таймер. На половину круга циферблат показал цифру 17:03 и на весь круг 34:44. Лезем в записную книжку и сравниваем с прошлым результатом:
В одну сторону было 18:04, стало 17:03 Весь круг целиком раньше мы проехали за 36:49, теперь за 34:44 В этот раз получилось сэкономить целых две минуты за 20 километров пути
Результаты эксперимента удивляют. Если учесть время, которое мы потратили на объезд аварии и некультурное поведение некоторых водителей, чьи регистрационные номера очень хотелось бы выложить на всеобщее обозрение, но делать мы этого не будем, то получается, что никакого значимого эффекта на автомобильное движение полное закрытие Лаагна тэе не оказало? Или целомудренные граждане пересели на общественный и двухколесный транспорт?
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