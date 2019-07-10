Как жить без Лаагна теэ? Экспертиза RusDelfi по пробкам Ласнамяэ

Разворачиваемся у Хесбургера и едем обратно. Самым трудным отрезком всего пути стал светофор на перекрестке Петербургского и улицы Smuuli. Тут пришлось простоять три светофорных цикла в ожидании своего зеленого. Но всех собак вешать на светофор было бы не правильно в этой ситуации.

Затор возле завода Ericsson Foto: Андрей Цветаев

Одной из причин большой очереди здесь являются сами автомобилисты. Все дело в том, что на этом отрезке имеется три ряда движения, один из которых поворачивает направо. Этот ряд свободен от машин и его используют для того, что бы объехать пробку и вклиниться перед светофором. Те, кто посмышленее, поворачивают направо, делают разворот возле завода Ericsson, и без светофора выруливают обратно на Питерское и продолжают движение в сторону центра. Но многие люди, надеясь на хорошие манеры других водителей, пытаются нагло вклиниться перед самым светофором, создавая тем самым явную задержку на перекрестке. Интересно, это те же самые люди, что были резко против Кристофера и его фильма?

Приближаем глобальное потепление Foto: Андрей Цветаев

Далее без каких либо проблем мы доезжаем до автобусного вокзала и останавливаем таймер. Время поездки в одну сторону 18:38 и полный круг занял 33:38.

Сравниваем с результатами первого эксперимента:

В одну сторону было 15:34, стало 18:38

В обе стороны было 29:51, стало 33:38

Разница в ~4 минуты на 18 километров пути

Левый берег

Маршрут по левому берегу Foto: Андрей Цветаев, Rus Delfi

Маршрут: улицы Lasnamäe, Majaka, Pallasti, Valge, Нарвское шоссе, Priisle, Ussimäe и Kärberi

В прошлый раз этот маршрут запомнился как свежим воздухом, так и большими временными затратами. Удалось ли фильму "Tenet" забрать последнюю радость в жизни у водителей с левого берега?

И тут первое удивление. Заторов нет. Все автомобили едут в совершенно спокойном режиме, никаких пробок или стрессовых ситуаций, а воздух стал, такое чувство, что еще свежее. Конечно тому виной есть скорее легкий морской ветер, которого не было в прошлый раз, но кто знает? Все "опасные" перекрестки преодолеваем без особых усилий и разворачиваемся обратно. Писать здесь не о чем. Разве только светофор на перекрестке Mustakivi и Нарвского шоссе расстроил тем, что светофорные циклы на нем остались без изменений, а трафика со стороны "канавы" стало заметно меньше.

Регулировщик без работы Foto: Андрей Цветаев

На перекрестке улиц Kärberi и Ussimäe был замечен одинокий регулировщик, прячущийся в тени под деревом. Он явно не ожидал, что будет скучать без работы. Завершаем круг и останавливаем таймер. На половину круга циферблат показал цифру 17:03 и на весь круг 34:44. Лезем в записную книжку и сравниваем с прошлым результатом:

В одну сторону было 18:04, стало 17:03

Весь круг целиком раньше мы проехали за 36:49, теперь за 34:44

В этот раз получилось сэкономить целых две минуты за 20 километров пути

Результаты эксперимента удивляют. Если учесть время, которое мы потратили на объезд аварии и некультурное поведение некоторых водителей, чьи регистрационные номера очень хотелось бы выложить на всеобщее обозрение, но делать мы этого не будем, то получается, что никакого значимого эффекта на автомобильное движение полное закрытие Лаагна тэе не оказало? Или целомудренные граждане пересели на общественный и двухколесный транспорт?