Как заставить больных коронавирусом не выходить из дома? Ратас и Хельме придумали решение

"Человек даст подпись, что не будет покидать свое место жительства по адресу", — объяснил Март Хельме.

Идею с подписями одобрил и премьер-министр Юри Ратас. По его словам, будут внедрены конкретные меры.

"Что это означает? конечно же, это означает, что человек будет давать подпись. Будут проводиться случайные проверки. Если карантин а две недели, то так оно и будет", — прокомментировал Ратас.

Но что же делать тем, кто находиться на карантине, если закончится еда и товары первой необходимости? По словам Хельме, в этом поможет местное самоуправление.

Ратас подчеркнул, что здесь важную роль играет, в первую очередь, собственная ответственность каждого человека.

Также будет что-то предпринято, чтобы дети во время закрытия школ массово не слонялись по улицам и общественным местам. Возможно сотрудничество с охранными фирмами.

По словам Хельме, самая серьезная мера, которую можно применить, это отслеживание локации мобильного телефона. В массовом порядке это нельзя будет внедрить, но лишь в строго указанном законом виде.

Конкретные меры еще обсуждаются.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!