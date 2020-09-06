Как записаться на тест-драйв Ferrari в Таллинне?

Недавно представительство Ferrari удивило общественность: они за две недели выполнили годовой план — продали 5 автомобилей. Журналисты Forte узнали, как приобрести такой дорогой автомобиль и можно ли записаться на тест-драйв.
Руководитель автоцентра Эса Шродерус заявила, что пробный заезд организуют для клиента с "реальным желание купить авто". Во время покупки для каждого клиента находят личных подход. Он может выбрать материалы и компоненты автомобиля. Например, для заказа V8 нужно отправить на депозит 35 000 евро, для модели V12 — 50 000 евро. Ferrari можно взять и в лизинг.
Ferrari собирают после заказа, период ожидания V8 — один год, V12 — два года.
Но на вопрос Forte, как все-таки попасть на тест-драйв, представители салона Luxury Collection так и не ответили. "Мы бы не хотели говорить публично, как и кто может это сделать", — сказал Торстен Кихльман.
Он добавил, что обслуживание происходит в Финляндии. Но клиенты могут отдать представительству авто, а они сами отправят его на ремонт.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
России и не снилось, как в Эстонии накажут за превышение скорости
Такого люди не ожидали: вот где прячется коронавирус
Дома у свекрови всегда приятно пахнет. Она дала мне рецепт смеси
В России выявили более 5 тысяч инфицированных COVID-19