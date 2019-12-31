Как заказывать такси в новогоднюю ночь? Куда дешевле? А в Старый город? Пять советов от опытного таксиста

Между тем, к примеру, прямо к площади подходит тихая улочка Роозикрантси, где такси сможет найти место, чтобы вас безопасно взять на борт. Также, если хотите побыстрее и подешевле уехать, не заказывайте такси на тесные улочки Старого города. Мудрым шагом будет выйти из него на более широкие улицы и заказать такси, например, к Балтийскому вокзалу, "Детскому миру", отелю Viru и т.п.

Помните, что в приложениях тариф будет тикать с "новогодней" скоростью и каждая лишняя минута может влететь вам в копеечку. В интересах таксиста также побыстрее довезти вас и взять нового клиента. И если вы используете приложения, то обязательно проверяйте точность сигнала GPS! Его погрешность может отправить ваше такси на противоположную сторону улицы или за угол дома и ждать друг друга вы будете очень долго.

Выезжайте заранее

Если после всех новогодних трат ваш кошелек совсем исхудал, то будьте готовы выжидать, пока не освободится такси подешевле или пока приложения не снизят цены. И дело совсем не в жажде наживы, а в том, что спрос превышает предложение. Конкурентов за заднее сидение у водителя с шашечками в эту ночь особенно много и некоторые готовы доплатить за неотложность или комфорт.

Цены спадут под утро, а выехать из дома стоит заранее.

Если надо, перейдите улицу

Подумайте заранее, в какую сторону вам надо ехать. Перейти дорогу в попутном направлении вам может быть намного легче, чем таксисту развернуться. Разворот может стоить лишних 500 метров, за которые таксометр вам "накинет лишнего". Элементарный переход улицы сможет сэкономить вам приличную сумму.

Заказывай перед выходом и в полной готовности

Любой таксист вам подтвердит, что самое бесполезное в его работе — это ожидание. За день он может отвезти 20-30 клиентов, и если каждый из них будет опаздывать хотя бы на две минуты, то час работы уйдет впустую. Вам бы хотелось потратить час своего рабочего дня на неоплачиваемые ожидание? У каждой фирмы свои порядки, но по закону такси имеет право уехать без вас после пяти минут ожидания. И вряд ли вам удастся сразу же найти новое. Заказывать такси стоит только тогда, когда все члены вашей компании уже готовы и стоят "на низком старте", а не тогда, когда наливается последняя "на посошок". Даже если водитель вас дождется, каждую секунду своего времени он включит вам в счет, уж будьте уверены.