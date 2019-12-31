31.12.2019, 12:30

Как заказывать такси в новогоднюю ночь? Куда дешевле? А в Старый город? Пять советов от опытного таксиста

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Taksod lennujaamas
Taksod lennujaamasFoto: Karin Kaljuläte

Период с 22:00 31 декабря до 5 утра 1 января — самое популярное время вызова такси. RusDelfi поговорил с опытным таксистом и представителем Bolt о том, как лучше всего вызывать такси, и от чего зависит стоимость поездки.

По словам представителя Bolt, в часы пик в силу вступает коэффициент, повышающий стоимость поездки. "Он нужен для того, чтобы привлечь больше водителей к работе и таким образом обеспечить более высокую надежность нашей услуги. Это означает, что наши цены порой становятся выше в моменты, когда на услуги Bolt наблюдается повышенный спрос. Аналогичный принцип применим и ко многим другим услугам и индустриям — поскольку декабрь является самым популярным временем для путешествий, билеты на самолеты, отели и многие другие услуги также повышаются", — сказал пресс-секретарь Яан Лашманов RusDelfi.

На вопрос, когда лучше всего заказывать, он ответил, что как минимум за час до полуночи. "Лучше заранее планировать свои поездки в это время года и не оставлять всё на последнюю минуту!"

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RusDelfi пообщался с опытным водителем такси. Он дал пять советов, куда лучше всего заказывать такси из центра и что сделать, чтобы облегчить жизнь и вам, и таксисту.

Не стоит заказывать машину в слишком людные места

При заказе такси по телефону или через приложения самая важная информация для вас, диспетчера и таксиста — это ваше местоположение. Выбирайте его с умом. Убедитесь, что улица открыта для движения и такси сможет подъехать. Не стоит заказывать машину в слишком людные места. Например, площадь Вабадузе будет закрыта для движения с 22:00 до 01:30, но и в остальное время там будет негде яблоку упасть.

Между тем, к примеру, прямо к площади подходит тихая улочка Роозикрантси, где такси сможет найти место, чтобы вас безопасно взять на борт. Также, если хотите побыстрее и подешевле уехать, не заказывайте такси на тесные улочки Старого города. Мудрым шагом будет выйти из него на более широкие улицы и заказать такси, например, к Балтийскому вокзалу, "Детскому миру", отелю Viru и т.п.

Помните, что в приложениях тариф будет тикать с "новогодней" скоростью и каждая лишняя минута может влететь вам в копеечку. В интересах таксиста также побыстрее довезти вас и взять нового клиента. И если вы используете приложения, то обязательно проверяйте точность сигнала GPS! Его погрешность может отправить ваше такси на противоположную сторону улицы или за угол дома и ждать друг друга вы будете очень долго.

Выезжайте заранее

Если после всех новогодних трат ваш кошелек совсем исхудал, то будьте готовы выжидать, пока не освободится такси подешевле или пока приложения не снизят цены. И дело совсем не в жажде наживы, а в том, что спрос превышает предложение. Конкурентов за заднее сидение у водителя с шашечками в эту ночь особенно много и некоторые готовы доплатить за неотложность или комфорт.

Цены спадут под утро, а выехать из дома стоит заранее.

Если надо, перейдите улицу

Подумайте заранее, в какую сторону вам надо ехать. Перейти дорогу в попутном направлении вам может быть намного легче, чем таксисту развернуться. Разворот может стоить лишних 500 метров, за которые таксометр вам "накинет лишнего". Элементарный переход улицы сможет сэкономить вам приличную сумму.

Заказывай перед выходом и в полной готовности

Любой таксист вам подтвердит, что самое бесполезное в его работе — это ожидание. За день он может отвезти 20-30 клиентов, и если каждый из них будет опаздывать хотя бы на две минуты, то час работы уйдет впустую. Вам бы хотелось потратить час своего рабочего дня на неоплачиваемые ожидание? У каждой фирмы свои порядки, но по закону такси имеет право уехать без вас после пяти минут ожидания. И вряд ли вам удастся сразу же найти новое. Заказывать такси стоит только тогда, когда все члены вашей компании уже готовы и стоят "на низком старте", а не тогда, когда наливается последняя "на посошок". Даже если водитель вас дождется, каждую секунду своего времени он включит вам в счет, уж будьте уверены.

Такси — не дискотека

Казалось бы банальный момент, но его все равно стоит прояснить. Каждый водитель имеет право выбирать клиента. Напитки в открытой таре, неопрятный вид, буйное или излишне шумное поведение — все эти и другие моменты могут побудить водителя захлопнуть дверь перед вашим лицом. В первую очередь каждый таксист переживает за свою безопасность и за сохранность своего автомобиля. Для него это просто работа и он не хочет впутываться в приключения. Его главная задача — довести вас безопасно до вашего места. Он не обязан быть телохранителем, диджеем, тамадой или барменом.

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