Как заказывать такси в новогоднюю ночь? Куда дешевле? А в Старый город? 5 советов от опытного таксиста

По словам представителя Bolt, в часы пик в силу вступает коэффициент, повышающий стоимость поездки. "Он нужен для того, чтобы привлечь больше водителей к работе и таким образом обеспечить более высокую надежность нашей услуги. Это означает, что наши цены порой становятся выше в моменты, когда на услуги Bolt наблюдается повышенный спрос. Аналогичный принцип применим и ко многим другим услугам и индустриям — поскольку декабрь является самым популярным временем для путешествий, билеты на самолеты, отели и многие другие услуги также дорожают", — сказал пресс-секретарь Яан Лашманов RusDelfi.

На вопрос, когда лучше всего заказывать, он ответил, что как минимум за час до полуночи. "Лучше заранее планировать свои поездки в это время года и не оставлять всё на последнюю минуту!"

RusDelfi пообщался с опытным водителем такси. Он дал пять советов, куда лучше всего заказывать такси из центра и что сделать, чтобы облегчить жизнь и вам, и таксисту.

Не стоит заказывать машину в слишком людные места

При заказе такси по телефону или через приложения самая важная информация для вас, диспетчера и таксиста — это ваше местоположение. Выбирайте его с умом. Убедитесь, что улица открыта для движения и такси сможет подъехать. Не стоит заказывать машину в слишком людные места. Например, площадь Вабадузе будет закрыта для движения с 22:00 до 01:30, но и в остальное время там будет негде яблоку упасть.