"Как Яна Тоом и я стали одним человеком": Катри Райк рассказала смешную историю

"Реальная и забавная история о том, как Яна Тоом и я стали одним человеком.

Депутат Рийгикогу и бывший многолетний директор Нарвского колледжа Катри Райк субботним утром садится в такси. Немного сердито и на русском языке обсуждает по телефону партийные дела и заодно называет адрес, куда ехать.

Таксист резко оборачивается чуть ли не вместе с рулем и спрашивает: ”Вы — Яна Тоом?”

”Нет, я не Яна Тоом”, — отвечает Райк несколько огорошенно.

”Значит, вы — это та, вторая”, — говорит водитель, успокоившись. Он имел в виду Катри Райк", — написала в Facebook Райк.