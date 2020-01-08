"Как Яна Тоом и я стали одним человеком": Катри Райк рассказала смешную историю(4)
Депутат Рийгикогу Катри Райк (Социал-демократическая партия) в социальной сети поделилась историей, которая произошла с ней в Нарве.
Депутат Рийгикогу Катри Райк (Социал-демократическая партия) в социальной сети поделилась историей, которая произошла с ней в Нарве.
"Реальная и забавная история о том, как Яна Тоом и я стали одним человеком.
Депутат Рийгикогу и бывший многолетний директор Нарвского колледжа Катри Райк субботним утром садится в такси. Немного сердито и на русском языке обсуждает по телефону партийные дела и заодно называет адрес, куда ехать.
Таксист резко оборачивается чуть ли не вместе с рулем и спрашивает: ”Вы — Яна Тоом?”
”Нет, я не Яна Тоом”, — отвечает Райк несколько огорошенно.
”Значит, вы — это та, вторая”, — говорит водитель, успокоившись. Он имел в виду Катри Райк", — написала в Facebook Райк.
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