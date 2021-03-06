Как Яан Кросс, сам того не ведая, шпионил в пользу Советского Союза

В феврале в Таллиннском доме писателей был представлен сборник “Письма из лагерей и поселений Сибири 1946–1954 годов”, написанный Яаном Кроссом во время пребывания в исправительно-трудовом лагере и в ссылке в Красноярском крае. Это произведение помогает пролить свет на отдельные страницы жизни писателя и рассказывает о его деятельности в движении сопротивления. По словам составителя сборника Ээрика-Нийлеса Кросса, читая лагерные письма его отца, иногда возникает ощущение, будто он писал их, чтобы сохранить историю.

Сам Яан Кросс предпочитал не рассказывать о том, чем он занимался во время Второй мировой войны. “Вероятно, по соображениям безопасности”, — говорит Ээрик-Нийлес Кросс, сын писателя.

Поселок Абан, Красноярский край. Яан Кросс был там на поселении в 1951-1954 и работал в артели "Молодой кустар" Foto: Eerik-Niiles Kross

Рассказывали ли Вам дома о сибирских лагерях и военном времени?



Отец очень много рассказывал в педагогических целях о времени, проведенном в лагере, и сибирском поселении. Он хотел, чтобы эта часть его жизни была нам известна, ничего не скрывал. Но о том, из-за чего он в этот лагерь попал, отец говорить не хотел. По крайней мере, в советское время детям он об этом точно не рассказывал. Вероятно, из соображений безопасности.

Отец мог обо всем рассказать или были какие-то слишком ужасные вещи?

Интинский спецлагерь в Коми, куда во второй половине 1940-х годов свозили особо опасных, как считали в НКВД, преступников. Среди них был и Яан Кросс. Foto: Gulagi muuseum Moskvas

Трудно сказать, где проходила граница, после которой он останавливал рассказ. Он определенно был более открытым, чем обычно. Если вы читаете его лагерные письма, кажется, что он писал их для того, чтобы оставить на земле какой-то знак. Периодически даже возникает ощущение, что он надеялся, что, может быть, когда-нибудь их опубликуют. Не всё, конечно, потому что он там много писал и о повседневных вещах, но встречаются описания и философские мысли, которые представляют нечто большее, чем ежедневные очерки о быте.

Как удалось вынести эти записи из ГУЛАГа и поселения?

Во многом это зависело от определенного места и времени, а также от статуса заключенного. Так, например, во время предварительного следствия вообще не было права обмениваться письмами. Во время ожидания приговора в Батарейной тюрьме или уже на пути в лагерь арестованные либо сами не хотели писать, либо не имели на это права. Все записи того времени отец тайно вывез из лагеря. Для этого использовались различные методы — например, письмо можно было пронести в бутылке из-под молока или написать его на табачной бумаге, свернуть в папиросу и передать охраннику, с которым заранее нужно было об этом договориться, чтобы тот вынес записку за пределы охраняемой зоны.