Как выпускник таллиннской русской школы устроился на работу в МВФ?

”Я никогда не скрывал, что хочу попробовать себя на международном уровне. Мне важно собственное развитие, перспективы”, — говорит Дмитрий Егоров.

Дмитрий — один из немногих русскоязычных госслужащих, который не состоит в партии и при этом постоянно фигурирует в СМИ. Основная его тема — налоги. Теперь он будет и вовсе далек от коалиционных скандалов, так как его соседями по кабинету станут специалисты из Международного валютного фонда (МВФ) в Вене. Главное направление новой работы Егорова — Северная Македония и Сербия.

”Моя должность на английском звучит так: resident revenue advisor. В вольном переводе ”консультант по налоговым поступления на месте”. В МВФ есть система координаторов и советников для тех стран, которым оказывается помощь. Когда все специалисты находятся в Вашингтоне, то трудно оказывать помощь на месте. Поэтому есть система консультантов, чтобы кто-то был на месте или рядом”, — продолжает выпускник Тартуского университета. При этом он вежливо отрицает, что перерос уровень Министерства финансов Эстонии.

Praxise maksusüsteemi meediahommik Foto: Jaanus Lensment

Вряд ли на CV Keskus можно найти объявления о работе в крупнейшей международной организации, в которой состоит 189 стран. Как это удалось эстонскому чиновнику? По его словам, он уже много лет сотрудничал с МВФ и другими европейскими структурами, много лет ищет конкурсы на свободные места.

Собеседования не было, признается он. ”Мы встречались на проектах, работали на семинарах. Возможно, работа на одной из миссий и была собеседованием”, — утверждает Егоров.

В этот раз он не искал заявку, не выдвигал свою кандидатуру. Дмитрию предложили участвовать в конкурсе, что, скорее всего, было лишь формальностью. Фактически ему оставалось только отправить свое CV, договориться о деталях и подписать документы.

Договорились на апрель, но вмешался коронавирус. Однако Егоров не расстроился, когда узнал, что придется на неопределенное время остаться вице-канцлером. ”Я спокойно к этому отношусь, я не бежал из Министерства финансов”, — подчеркивает бывший член Партии реформ (c 2005 по 2015 годы, — RusDelfi). Он добавил, что с министром финансов Мартином Хельме отношения у него хорошие, они в близком контакте.