Как выпускник таллиннской русской школы устроился на работу в МВФ?
Бывший вице-канцлер Министерства финансов Дмитрий Егоров будет работать в Международном валютном фонде. RusDelfi узнал, как у него это получилось.
Бывший вице-канцлер Министерства финансов Дмитрий Егоров будет работать в Международном валютном фонде. RusDelfi узнал, как у него это получилось.
”Я никогда не скрывал, что хочу попробовать себя на международном уровне. Мне важно собственное развитие, перспективы”, — говорит Дмитрий Егоров.
Дмитрий — один из немногих русскоязычных госслужащих, который не состоит в партии и при этом постоянно фигурирует в СМИ. Основная его тема — налоги. Теперь он будет и вовсе далек от коалиционных скандалов, так как его соседями по кабинету станут специалисты из Международного валютного фонда (МВФ) в Вене. Главное направление новой работы Егорова — Северная Македония и Сербия.
”Моя должность на английском звучит так: resident revenue advisor. В вольном переводе ”консультант по налоговым поступления на месте”. В МВФ есть система координаторов и советников для тех стран, которым оказывается помощь. Когда все специалисты находятся в Вашингтоне, то трудно оказывать помощь на месте. Поэтому есть система консультантов, чтобы кто-то был на месте или рядом”, — продолжает выпускник Тартуского университета. При этом он вежливо отрицает, что перерос уровень Министерства финансов Эстонии.
Вряд ли на CV Keskus можно найти объявления о работе в крупнейшей международной организации, в которой состоит 189 стран. Как это удалось эстонскому чиновнику? По его словам, он уже много лет сотрудничал с МВФ и другими европейскими структурами, много лет ищет конкурсы на свободные места.
Собеседования не было, признается он. ”Мы встречались на проектах, работали на семинарах. Возможно, работа на одной из миссий и была собеседованием”, — утверждает Егоров.
В этот раз он не искал заявку, не выдвигал свою кандидатуру. Дмитрию предложили участвовать в конкурсе, что, скорее всего, было лишь формальностью. Фактически ему оставалось только отправить свое CV, договориться о деталях и подписать документы.
Договорились на апрель, но вмешался коронавирус. Однако Егоров не расстроился, когда узнал, что придется на неопределенное время остаться вице-канцлером. ”Я спокойно к этому отношусь, я не бежал из Министерства финансов”, — подчеркивает бывший член Партии реформ (c 2005 по 2015 годы, — RusDelfi). Он добавил, что с министром финансов Мартином Хельме отношения у него хорошие, они в близком контакте.
В 2000 году Дмитрий закончил экономический факультет Тартуского университета. Год проработал в частном секторе консультантом и в 2001 сел за компьютер Налогово-таможенного департамента. Спустя 9 лет оставил госслужбу на 4 года — перебрался в Норвегию для получения докторской степени. Уже в 2014-м вернулся опять отдавать долг Родине — вновь заниматься налогами, но уже в Министерстве финансов.
”Когда я заступал на первый срок вице-канцлера с 2014 по 2019 год, то сказал канцлеру, что хочу отработать один срок. В конце 2018 года он сказал, что если других предложений нет, то подавай документы на второй конкурс и будем продолжать. Я выиграл конкурс, но сказал, что, если появится возможность получить новый опыт, то я уйду”, — вспоминает обладатель ордена Белой звезды IV класса.
Затем повторяет: работа должна быть интересной, должна развивать. ”Шило на мыло менять не надо”, — улыбается он.
Невозможно не спросить, как выпускник обычной русской школы может попасть на работу в МВФ. Но, кажется, Егорову сама формулировка вопроса не близка. Для него это не пик карьеры, не то, чего добиваешься кровью и потом. Это просто возможность двигаться дальше, без лишнего пафоса.
— Вы закончили Таллиннский Ыйсмяэский русский лицей. Вы, наверное, первый выпускник этой школы, который будет работать в МВФ. Как у вас это получилось?
— Может быть, кто-то еще (из этой школы, — RusDelfi) работал или работает в МВФ. (Смеется) Я никогда не планировал свою карьеру. Какая-то дверь открывается, какая-то закрывается. Я просто работал. Если что-то делаю, то стараюсь делать то, что умею. Если не умею, значит учусь. Если не получается, то значит, не мое. Если получается, значит, мое. И все.
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