Как "вылечить" длинные очереди на лечение?
Из бюджета медицинского страхования Эстонии финансируется более 2000 различных медицинских услуг.
Из бюджета медицинского страхования Эстонии финансируется более 2000 различных медицинских услуг.
За последние несколько лет Больничная касса направила на здравоохранение более 1 миллиарда евро, из которых более половины расходуется на медицинские услуги врачей-специалистов, а значит — через данную строку расходов — и на очереди на лечение. Многие из нас встречались с ситуацией, когда приема к врачу нужно было ждать слишком долго. Мы спросили экспертов в области здравоохранения в Эстонии, почему это так и каковы возможные решения данной проблемы?
”Жители Эстонии верят только во врачей-специалистов и, к сожалению, не обращаются в первую очередь к своему семейному врачу. На самом деле семейный врач диагностирует и лечит большинство болезней в сотрудничестве с семейной медсестрой”, — говорит Майви Парв, руководитель сферы здравоохранения Больничной кассы. По ее мнению, это одна из основных причин, по которой мы имеем сейчас столь длинные очереди на прием к врачу-специалисту.
По словам Парв, это подтверждается тем фактом, что, например, в 2018 году в случае гипертонии было совершено 40 513 визитов к врачам-специалистам, которых на самом деле можно было бы избежать, потому что сам семейный врач мог бы решить данные проблемы со здоровьем. По словам Кармен Йоллер, семейного врача, которого в 2018 году ”Медицинские новости” выбрали в качестве влиятельного лидера в медицинской сфере, самое важное — доверять своему семейному врачу. ”Семейные врачи и семейные медсестры являются ведущими специалистами в своей области, которые могут обеспечить очень хорошее медицинское обслуживание практически по любой специальности и могут оценить, может ли врач-специалист внести свой вклад в лечение”, — говорит Йоллер. По его словам, у семейных врачей сейчас есть самые разнообразные возможности для решения проблем со здоровьем. В качестве примера он приводит услугу электронной консультации, которая позволяет семейному врачу быстро проконсультироваться со врачом-специалистом о проблемах со здоровьем пациента. Сам пациент при этом больше не должен обращаться к врачу-специалисту и не ждать долгое время в очереди на прием.
Чем серьезнее проблема со здоровьем, тем быстрее пациент попадет к врачу.a
”Каждый человек надеется найти решение своей проблемы со здоровьем как можно быстрее, но на самом деле ни одна система здравоохранения ни в одной страны не может гарантировать, что все человек может попасть на прием к врачу, как только это может понадобиться”, — признается Парв.
Тем, кто нуждается в медицинской помощи врачей-специалистов, дают место в очереди в зависимости от серьезности их состояния здоровья. Доктор Йоллер подтверждает, что человеку, находящемуся в тяжелом состоянии, семейный врач обязан предоставить время визита в тот же день. ”Если у человека есть проблемы со здоровьем, требующие более быстрого вмешательства, семейный врач и специалист будут искать способы более быстрой помощи пациенту. Другие пациенты, чье состояние не такое острое, могут получить медицинскую помощь в течение периода, когда их состояние здоровья существенно не ухудшиться,” подтверждает Парв.
Неотложная медицинская помощь гарантируется каждому, если проблемы со здоровьем возникают неожиданно и являются очень серьезными — такими, например, как острые заболевания, травмы или отравления.
В Эстонии очереди на лечение не длиннее, чем в других странах. ”Отсутствие списков ожидания в Европе является скорее исключением, чем правилом”, — признается Парв. Она отмечает, что по сравнению с Эстонией очереди на лечение не короче, например, в Нидерландах или в соседней Швеции, где число людей, ожидающих в очередях на лечение продолжительностью 90 дней, удвоилось за последние несколько лет.
Исследование общественного мнения, проведенное Больничной кассой вместе с фирмой Kantar Emor в 2018 году, показало, что 58% населения Эстонии дает работе нашей системе здравоохранения оценку ”удовлетворительно”, и более половины (52%) считают доступность медицинской помощи хорошей. ”В Эстонии на здравоохранение приходится около 6% от ВВП, а во многих других европейских странах — 9-12%. За эти деньги в Эстонии предлагаются медицинские услуги на очень хорошем уровне”, — говорит Парв.
В Эстонии работает 632 000 человек, однако застрахованных людей, которым Больничная касса должна обеспечить медицинскую помощь за деньги, получаемые от налогоплательщиков, в два раза больше. ”В Эстонии объем финансирования здравоохранения является небольшим, а спрос на медицинское обслуживание высок. Ресурсов всегда меньше, чем требуется для обслуживания всех нуждающихся в помощи, и поэтому нам нужно считаться с более длинными очередями при получении определенных медицинских услуг. Сейчас растут как возможности в об ласти здравоохранения, так и ожидания людей”, — объясняет Парв.
По словам председателя Союза Больниц Эстонии Урмаса Суле, нель — зя отрицать, что спрос в большинстве секторов здравоохранения выше, чем имеющаяся возможность предоставлять услуги. ”Для определенных врачей существуют более длинные очереди на лечение, и получение времени приема для врачей с хорошими или специфическими профессиональными навыками является большой проблемой для людей. На самом деле, самый важный вопрос заключается в том, действительно ли все пациенты, которые находятся в записи на прием, нуждаются в этом больше всего”, — заключает Суле, указывая на то, что человек должен получить правильную медицинскую услугу в нужное время и в нужном месте.
По словам министра труда и здоровья Рийны Сиккут, время ожидания в очередях может помочь уменьшить и то, если человек сможет решить свои проблемы со здоровьем с минимальным количеством визитов.
”Система здравоохранения должна обеспечивать решение проблемы здоровья человека там, где это целесообразно. Если пациент сразу приходит со своими проблемами к нужному врачу, то процесс его лечения будет проходить быстрее”. Анализ медицинского страхования в 2017 году показал, что дорогостоящие случаи лечения забирают на себя большую долю бюджета медицинского обслуживания. По словам Парв 70% из фонда специализированной медицинской помощи направляются для лечения 10% застрахованных. Эта группа пациентов страдает наиболее тяжелыми заболеваниями. ”Современное лечение этих 10% людей очень дорого”, — добавляет она. Анализ показывает, что в специализированной медицинской помощи только 5% фонда финансирования лечения тратится на 50% людей, потому что лечение этих людей дешевле. Однако именно такие пациенты в основном находятся в очередях на лечение.
По словам Парв, обеспечение сво евременной доступности медицинских услуг является очень многогранной проблемой, которая не может быть решена только путем увеличения финансирования Больничной кассой. ”Нехватка врачей и выбор самих людей тоже играют здесь большую роль”, — говорит Парв.
Раз в месяц больницы предоставляют Больничной кассе информацию о причинах определенного времени ожидания в очередях на лечение в их учреждении. Согласно Парв, в отчете говорится, что в качестве основной причины больницы отмечают выбор пациента, то есть предпочтения врача, а в качестве второй причиныотсутствие возможностей медицинского учреждения, т.е нехватка врачей. ”Тот факт, что финансирование Больничной кассы и объем контрактов недостаточны, является наименее отмеченной причиной длительного ожидания”, — добавляет она.
Парв убеждена, что дополнительное финансирование не поможет привлечь к работе недостающих сейчас врачей. ”Если бы Больничная касса оплачивала все медицинские нужды, очереди на лечение были бы такими же длинными, потому что попрежнему нет врачей, которые бы принимали пациентов. В амбулаторной специализированной помощи из-за нехватки врачей 11% от всех ожидающих в очередях вынуждены ждать свой назначенный прием дольше обычного”, — говорит она.
”Система нашего здравоохранения основана на работе компетентных семейных врачей и медсестер, которые помогают поддерживать и улучшать состояние здоровья каждого человека”, — говорит министр.
По ее словам, лечение и последующее наблюдение людей с хроническими заболеваниями теперь все больше переходит в сферу деятельности семейных врачей и медсестер. ”Но для этого нам также нужно больше медсестер со специальными навыками”, — говорит Сиккут, по словам которой создание современных Центров здоровья по всей Эстонии в ближайшие годы сможет помочь укрепить медицинскую службу семейных врачей.
”Наши врачи сейчас вкладывают в здравоохранение Эстонии больше, чем мы вправе ожидать. Например, по сравнению с нашими коллегами из Северной Европы, наши врачи делают свою работу больше, чем полную нагрузку”, — говорит Урмас Суле. Суле считает, что для того, чтобы врачи оставались в Эстонии, необходимо поддерживать коллегиальные отношения, поощрять врачей мотивирующей зарплатой и иметь хорошие условия работы с возможностями для развития и обучения.
В результате переговоров о заключении коллективного договора союзов врачей, медсестер и больниц было достигнуто решение о том, что Больничная касса добавит в бюджет дополнительные 40 миллионов евро для повышения зарплаты медицинских врачей и медсестер. Заработная плата врачей увеличилась на 55% за последние пять лет, у медсестер — на 65,6%. При этом мы пытались затормозить процесс оттока за рубеж врачей и медсестер. Повышение заработной платы также необходимо для того, чтобы обеспечить жителей Эстонии медицинским обслуживанием мирового уровня”, — подтверждает Сиккут.
”Ключевым моментом сокращения времени ожидания в очередях является комплексное развитие системы контроля за очередями: использование дигитальной регистратуры, расширение использования э-консультаций и усиление сотрудничества между всеми медицинскими учреждениями”, — считает глава Союза Больниц. По оценке Суле, должно быть четкое понимание того, где, кто и как быстро пациент будет иметь доступ к определенной услуге.
Семейный врач Кармен Йоллер разделяет это мнение. По ее словам, главным инструментом помощи является именно э-консультация, которая все чаще используется врачами для помощи пациентам. ”В результате очереди на лечение уменьшаются, и к правильному врачу в нужное время попадают пациенты, которые действительно в этом нуждаются. Этим довольны все — и врачи-специалисты, и семейные врачи и, что самое важное, сами пациенты”.
Как Парв, так и Сиккут считают, что продолжительность ожидания в очередях также помогает уменьшать и профилактика заболеваний. ”Мы должны бережно относиться к своему здоровью и повышать свой уровень знаний о том, как правильно это делать. Если человек сам не заботится о своем здоровье и не использует возможности, предоставляемые ему системой здравоохранения для контроля своего здоровья и предотвращения болезней, нам всем придется вскоре оплачивать более дорогие последствия такого поведения”, — объясняет Парв.
”Очереди лечения сократятся, когда люди получат значительную часть необходимой помощи на первичном уровне — от семейных врачей и медсестер, когда в здравоохранении будет более эффективное сотрудничество, а не конкуренция, и электронные разработки будут поддерживать и обмен информацией, и ориентированность на пациента, а также принятие врачами решений при выборе лечения. Важно также, чтобы окружающая человека среда поддерживала сохранение его здоровья”, — подчеркнула Министр здравоохранения.
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