Как "вылечить" длинные очереди на лечение?

По словам Парв, это подтверждается тем фактом, что, например, в 2018 году в случае гипертонии было совершено 40 513 визитов к врачам-специалистам, которых на самом деле можно было бы избежать, потому что сам семейный врач мог бы решить данные проблемы со здоровьем. По словам Кармен Йоллер, семейного врача, которого в 2018 году ”Медицинские новости” выбрали в качестве влиятельного лидера в медицинской сфере, самое важное — доверять своему семейному врачу. ”Семейные врачи и семейные медсестры являются ведущими специалистами в своей области, которые могут обеспечить очень хорошее медицинское обслуживание практически по любой специальности и могут оценить, может ли врач-специалист внести свой вклад в лечение”, — говорит Йоллер. По его словам, у семейных врачей сейчас есть самые разнообразные возможности для решения проблем со здоровьем. В качестве примера он приводит услугу электронной консультации, которая позволяет семейному врачу быстро проконсультироваться со врачом-специалистом о проблемах со здоровьем пациента. Сам пациент при этом больше не должен обращаться к врачу-специалисту и не ждать долгое время в очереди на прием.

Чем серьезнее проблема со здоровьем, тем быстрее пациент попадет к врачу.a

”Каждый человек надеется найти решение своей проблемы со здоровьем как можно быстрее, но на самом деле ни одна система здравоохранения ни в одной страны не может гарантировать, что все человек может попасть на прием к врачу, как только это может понадобиться”, — признается Парв.

Тем, кто нуждается в медицинской помощи врачей-специалистов, дают место в очереди в зависимости от серьезности их состояния здоровья. Доктор Йоллер подтверждает, что человеку, находящемуся в тяжелом состоянии, семейный врач обязан предоставить время визита в тот же день. ”Если у человека есть проблемы со здоровьем, требующие более быстрого вмешательства, семейный врач и специалист будут искать способы более быстрой помощи пациенту. Другие пациенты, чье состояние не такое острое, могут получить медицинскую помощь в течение периода, когда их состояние здоровья существенно не ухудшиться,” подтверждает Парв.

Неотложная медицинская помощь гарантируется каждому, если проблемы со здоровьем возникают неожиданно и являются очень серьезными — такими, например, как острые заболевания, травмы или отравления.

Удовлетворенность доступностью медицинской помощи в Эстонии



В Эстонии очереди на лечение не длиннее, чем в других странах. ”Отсутствие списков ожидания в Европе является скорее исключением, чем правилом”, — признается Парв. Она отмечает, что по сравнению с Эстонией очереди на лечение не короче, например, в Нидерландах или в соседней Швеции, где число людей, ожидающих в очередях на лечение продолжительностью 90 дней, удвоилось за последние несколько лет.

Исследование общественного мнения, проведенное Больничной кассой вместе с фирмой Kantar Emor в 2018 году, показало, что 58% населения Эстонии дает работе нашей системе здравоохранения оценку ”удовлетворительно”, и более половины (52%) считают доступность медицинской помощи хорошей. ”В Эстонии на здравоохранение приходится около 6% от ВВП, а во многих других европейских странах — 9-12%. За эти деньги в Эстонии предлагаются медицинские услуги на очень хорошем уровне”, — говорит Парв.

В Эстонии работает 632 000 человек, однако застрахованных людей, которым Больничная касса должна обеспечить медицинскую помощь за деньги, получаемые от налогоплательщиков, в два раза больше. ”В Эстонии объем финансирования здравоохранения является небольшим, а спрос на медицинское обслуживание высок. Ресурсов всегда меньше, чем требуется для обслуживания всех нуждающихся в помощи, и поэтому нам нужно считаться с более длинными очередями при получении определенных медицинских услуг. Сейчас растут как возможности в об ласти здравоохранения, так и ожидания людей”, — объясняет Парв.

По словам председателя Союза Больниц Эстонии Урмаса Суле, нель — зя отрицать, что спрос в большинстве секторов здравоохранения выше, чем имеющаяся возможность предоставлять услуги. ”Для определенных врачей существуют более длинные очереди на лечение, и получение времени приема для врачей с хорошими или специфическими профессиональными навыками является большой проблемой для людей. На самом деле, самый важный вопрос заключается в том, действительно ли все пациенты, которые находятся в записи на прием, нуждаются в этом больше всего”, — заключает Суле, указывая на то, что человек должен получить правильную медицинскую услугу в нужное время и в нужном месте.

По словам министра труда и здоровья Рийны Сиккут, время ожидания в очередях может помочь уменьшить и то, если человек сможет решить свои проблемы со здоровьем с минимальным количеством визитов.