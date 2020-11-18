Как выбрать правильную маску? Эстонские департаменты составили руководство

Вся информация, приведенная выше, должна быть указана и в описании товара в интернет-магазине.
”Маску, на упаковке или в описании которой нет необходимой информации, лучше не покупать,” — рекомендует Тейнемаа. Она добавила также, что маска уменьшает распространение вируса только в том случае, если соблюдать и другие меры предосторожности: при возникновении симптомов болезни оставаться дома, соблюдать дистанцию и личную гигиену.
Маску, имеющую некоторую степень защиты, можно сделать самостоятельно. Смотрите инструкции от Департамента защиты прав потребителей и технического надзора о том, как сделать маску самостоятельно:
Департамент защиты прав потребителей и технического надзора просит обратить внимание на то, что ответственность за безопасность изделия и его соответствие требованиям несет изготовитель/импортер.
Полное руководство на эстонском языке доступно ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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