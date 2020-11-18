Как выбрать правильную маску? Эстонские департаменты составили руководство

По словам руководителя технического отдела Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, Ингрид Тейнемаа, еще перед покупкой маски очень важно понимать, какая маска действительно безопасна как для ее владельца, так и для окружающих людей. Каждая продающаяся в Эстонии маска должна быть снабжена информацией о том, является ли данная маска одноразовой или многоразовой; в случае, если маска многоразовая, то можно ли стирать ее при минимальной температуре в 60 градусов; также должна быть указана информация о материале и его способности задерживать микрочастицы, поступающие из окружающего воздуха. Тейнемаа также добавила, что при выборе маски в магазине обязательно нужно проверить наличие подробной информации об изделии.

На упаковке или в инфолисте, приложенном к многоразовой маске, должна быть указана следующая информация: