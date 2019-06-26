26.06.2019, 11:09
Как вы относитесь к тому, что на Празднике песни поют только по-эстонски? Опрос RusDelfi(14)
Праздник Песни пройдет уже через полторы недели. И вновь на нем не прозвучат песни на русском языке.
Праздник Песни пройдет уже через полторы недели. И вновь на нем не прозвучат песни на русском языке.
При этом русский язык является родным для трети населения страны, и именно на нем пишут свои новости корреспонденты сайта RusDelfi.
Итак, выскажите свое отношение к тому, что на Празднике песни звучат композиции только на государственном языке.
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