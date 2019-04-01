Как вступает в должность правительство ЭР: пошаговая инструкция

В течение 14 дней с момента отставки правительства президент назначает кандидата в премьер-министры, которому поручает сформировать новое правительства. В течение 14 дней с момента получения соответствующего поручения кандидат в премьер-министры выступает перед Рийгикогу с докладом об основополагающих принципах формирования нового правительства. Заслушав доклад, Рийгикогу путем открытого голосования принимает решение о том, давать ли кандидату в премьер-министры полномочия для формирования правительства. Решение принимается большинством голосов ”за”.

Если кандидат в премьер-министры получает от Рийгикогу полномочия сформировать правительство, в течение 7 дней ему необходимо представить президенту состав правительства. Президент назначает правительство в должность в течение 3 дней.

Перед вступлением в должность нового правительства партии подписывают коалиционный договор. О времени и месте подписания сообщают формирующие правительство партии.

Вступление в должность нового правительства

Правительство вступает в должность после принесения должностной присяги перед Рийгикогу. В этот момент начинаются полномочия нового правительства и истекают полномочия предыдущего. После этого президент освобождает предыдущее правительство от должности. Обычно сразу после принесения присяги в Белом зале замка Тоомпеа делаются официальные фотографии двух составов правительства. После этого канцлеры министерств сопровождают вступивших в должность министров в министерства. После выборов 2015 года правительство вступило в должность 9 апреля, в 2011 году — 6 апреля, в 2007 году — 5 апреля.

На первом заседании правительства министры получают обзор порядка работы правительства, правил замещения премьер-министра и министров, сфер ответственности конкретных министров в составе министерств и правительства в целом, а также, например, информируются о программе действий правительства и о принципах составления бюджетной стратегии.

Не позднее конца мая правительство должно утвердить государственную бюджетную стратегию (в год выборов — на месяц позднее обычного).

Если кандидат в премьер-министры не получит в Рийгикогу большинства голосов ”за”

Если кандидат в премьер-министры не получит поддержки большинства членов Рийгикогу, не сможет сформировать правительство или откажется от этой задачи, то президент имеет право в течение 7 дней представить второго кандидата в премьер-министры.

Если президент не представит второго кандидата в премьер-министры или второй кандидат не получит в течение 14 дней от Рийгикогу полномочий сформировать правительство, не сможет сформировать правительство или откажется от этой задачи, то право назначить кандидата в премьер-министры перейдет к Рийгикогу. В этом случае Рийгикогу назначает кандидата в премьер-министры, который представляет президенту состав правительства.

Если в течение 14 дней с момента перехода права назначения кандидата в премьер-министры к Рийгикогу новый состав правительства не будет представлен президенту, президент провозгласит внеочередные выборы.

Коммуникация

До вступления в должность правительства комментарии о формировании правительства в первую очередь предоставляют партии (ход переговоров, коалиционный договор). Комментарии о процессе смены правительства дают президентская канцелярия (назначение кандидата в премьер-министры, назначение в должность правительства), канцелярия Рийгикогу (вступление в должность нового состава парламента и т.п.) или коммуникационное бюро правительства.

Фотографии принесения присяги предоставляют Рийгикогу и коммуникационное бюро правительства, информация о приоритетах нового правительства будет поступать от партий и коммуникационного бюро правительства.

Оповещением о первом заседании правительства, в том числе вопросами содержания и обеспечением доступа журналистов занимается коммуникационное бюро правительства.

За информирование о событиях, связанных со сменой министра в конкретных министерствах, отвечают сами министерства.