Как вступает в должность правительство ЭР: пошаговая инструкция

Пресс-служба правительства ЭР предлагает вашему вниманию пошаговую инструкцию по вступлению в должность правительства:
Оглашение результатов выборов и первое заседание Рийгикогу
Республиканская избирательная комиссия регистрирует избранных членов Рийгикогу после того, как Государственный суд вынес окончательное решение по всем поступившим в связи с ходом выборов жалобам. Результаты выборов считаются оглашенными на следующий день после того, как соответствующее решение было опубликовано в Riigi Teataja.
В течение 10 дней после оглашения результатов выборов должно состояться первое заседание нового состава Рийгикогу. Первое заседание Рийгикогу созывает президент. Первое заседание XIII состава Рийгикогу состоялось 30 марта 2015, XII состав собирался 4 апреля 2011, а XI состав — 2 апреля 2007 года.
На первом заседании Рийгикогу премьер-министр выступает с заявлением об отставке правительства. Премьер-министр делает заявление устно перед Рийгикогу и извещает об этом президента. Правительство продолжает работать до вступления в должность нового состава правительства.
Формирование нового правительства
В течение 14 дней с момента отставки правительства президент назначает кандидата в премьер-министры, которому поручает сформировать новое правительства. В течение 14 дней с момента получения соответствующего поручения кандидат в премьер-министры выступает перед Рийгикогу с докладом об основополагающих принципах формирования нового правительства. Заслушав доклад, Рийгикогу путем открытого голосования принимает решение о том, давать ли кандидату в премьер-министры полномочия для формирования правительства. Решение принимается большинством голосов ”за”.
Если кандидат в премьер-министры получает от Рийгикогу полномочия сформировать правительство, в течение 7 дней ему необходимо представить президенту состав правительства. Президент назначает правительство в должность в течение 3 дней.
Перед вступлением в должность нового правительства партии подписывают коалиционный договор. О времени и месте подписания сообщают формирующие правительство партии.
Вступление в должность нового правительства
Правительство вступает в должность после принесения должностной присяги перед Рийгикогу. В этот момент начинаются полномочия нового правительства и истекают полномочия предыдущего. После этого президент освобождает предыдущее правительство от должности. Обычно сразу после принесения присяги в Белом зале замка Тоомпеа делаются официальные фотографии двух составов правительства. После этого канцлеры министерств сопровождают вступивших в должность министров в министерства. После выборов 2015 года правительство вступило в должность 9 апреля, в 2011 году — 6 апреля, в 2007 году — 5 апреля.
На первом заседании правительства министры получают обзор порядка работы правительства, правил замещения премьер-министра и министров, сфер ответственности конкретных министров в составе министерств и правительства в целом, а также, например, информируются о программе действий правительства и о принципах составления бюджетной стратегии.
Не позднее конца мая правительство должно утвердить государственную бюджетную стратегию (в год выборов — на месяц позднее обычного).
Если кандидат в премьер-министры не получит в Рийгикогу большинства голосов ”за”
Если кандидат в премьер-министры не получит поддержки большинства членов Рийгикогу, не сможет сформировать правительство или откажется от этой задачи, то президент имеет право в течение 7 дней представить второго кандидата в премьер-министры.
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Если президент не представит второго кандидата в премьер-министры или второй кандидат не получит в течение 14 дней от Рийгикогу полномочий сформировать правительство, не сможет сформировать правительство или откажется от этой задачи, то право назначить кандидата в премьер-министры перейдет к Рийгикогу. В этом случае Рийгикогу назначает кандидата в премьер-министры, который представляет президенту состав правительства.
Если в течение 14 дней с момента перехода права назначения кандидата в премьер-министры к Рийгикогу новый состав правительства не будет представлен президенту, президент провозгласит внеочередные выборы.
Коммуникация
До вступления в должность правительства комментарии о формировании правительства в первую очередь предоставляют партии (ход переговоров, коалиционный договор). Комментарии о процессе смены правительства дают президентская канцелярия (назначение кандидата в премьер-министры, назначение в должность правительства), канцелярия Рийгикогу (вступление в должность нового состава парламента и т.п.) или коммуникационное бюро правительства.
Фотографии принесения присяги предоставляют Рийгикогу и коммуникационное бюро правительства, информация о приоритетах нового правительства будет поступать от партий и коммуникационного бюро правительства.
Оповещением о первом заседании правительства, в том числе вопросами содержания и обеспечением доступа журналистов занимается коммуникационное бюро правительства.
За информирование о событиях, связанных со сменой министра в конкретных министерствах, отвечают сами министерства.