Как вести себя в кризисных ситуациях? Президент Кальюлайд советует скачать эстонское приложение ”Будь готов!”

В мобильном приложении ”Будь готов!” (”Ole valmis!”) можно найти правила поведения в различных ситуациях. Например, что делать когда пропало электричество, заблудился в лесу или как оказать первую помощь. Информация найдется и о технике безопастности с огнем, и на воде, о природных катаклизмах, когда прерывается связь с жизненно необходимыми услугами, о кибербезопасности и о других различных угрозах безопасности.

В приложении имеется рекомендуемый список домашних и эвакуационных запасов, необходимых на неделю самообеспечения. Приложение позволит протестировать свой уровень снаряженности. В дополнение в приложении собраны полезные номера телефонов, на которые можно позвонить прямо оттуда.

Приложение создано при поддержке множества специалистов разных областей и постоянно дополняется. Для прочтения контента подключения к интернету не требуется.

Самое главное — приложение доступно и на русском языке. Ищите его в Google Play Store и Apple App Store под названием "Ole valmis"!

Ссылки на скачивание можно найти здесь.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!