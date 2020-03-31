Как вести себя в кризисных ситуациях? Президент Кальюлайд советует скачать эстонское приложение ”Будь готов!”

В мобильном приложении ”Будь готов!” (”Ole valmis!”) можно найти правила поведения в различных ситуациях. Например, что делать когда пропало электричество, заблудился в лесу или как оказать первую помощь. Информация найдется и о технике безопастности с огнем, и на воде, о природных катаклизмах, когда прерывается связь с жизненно необходимыми услугами, о кибербезопасности и о других различных угрозах безопасности.
В приложении имеется рекомендуемый список домашних и эвакуационных запасов, необходимых на неделю самообеспечения. Приложение позволит протестировать свой уровень снаряженности. В дополнение в приложении собраны полезные номера телефонов, на которые можно позвонить прямо оттуда.
Приложение создано при поддержке множества специалистов разных областей и постоянно дополняется. Для прочтения контента подключения к интернету не требуется.
Самое главное — приложение доступно и на русском языке. Ищите его в Google Play Store и Apple App Store под названием "Ole valmis"!
Ссылки на скачивание можно найти здесь.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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