Как вернуть обоняние и чувство вкуса? Советы эстонских врачей для домашнего лечения коронавируса

Доктор Марью Ванкер, которая отвечает на звонки по номеру консультации семейных врачей 1220, говорит, что как и в случае с другими вирусами, лечение коронавируса основывается на симптомах — что беспокоит, то и надо смягчить.

Основные симптомы, связанные с COVID-19 — кашель, температура, слабость, боль в горле, головная боль, расстройство кишечника и боль в животе.

Обычные симптомы



На линии 1220 советуют больное горло промывать соленой водой и ромашковым чаем, а также использовать спреи для горла, находящиеся в свободное продаже в аптеках. При кашле стоит разжижать мокроту и выкашлять ее.

Боль терпеть нет смысла, подчеркивает Ванкер. По ее словам, если Парацетамол не справляется с задачей, то тогда стоит попробовать другие аптечные обезболивающие.

К сожалению, от слабости лекарства нет, говорит доктор. Нужно больше лежать и пить жидкостей. Жидкость необходима, чтобы поддерживать кровообращение. Однако алкоголь для лечения болезни не подходит, отмечает Ванкер.

Если же слабость становится слишком сильной и возникает ощущение, что невозможно дышать и вот-вот потеряешь сознание, то тут уже нужно вызывать скорую помощь. COVID-19 отличает от гриппа то, что болезнь развивается медленно и спустя время может быстро усилиться.

Может случиться и так, что спустя неделю после заболевания человеку не становится лучше, а наоборот, хуже. В таком случае нужно также вызывать скорую помощь.

При этом нет ни одного лекарства, которое можно было бы употреблять дома именно для лечения от самого коронавируса, подчеркивает доктор.

Обоняние и вкус



Семейный врач Хелве Канси подчеркивает, что усталость и самоизоляция могут создать подавленное состояние. Поэтому важно также общаться — по телефону или компьютеру с родными и близкими. Если состояние здоровья позволяет, стоит выходить на прогулки, каждый день проходя все большее и большее расстояние.

Обоняние и вкус восстанавливаются сами со временем, но есть и восстановительное лечение, которое использует способность к усвоению как при реабилитации после инсульта или серьезной травмы.