15.01.2021, 09:50

Как вернуть обоняние и чувство вкуса? Советы эстонских врачей для домашнего лечения коронавируса

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Бианка Микович
EST 11
Как вернуть обоняние и чувство вкуса? Советы эстонских врачей для домашнего лечения коронавируса
Foto: Sven Arbet

У большей части инфицированных коронавирусом болезнь проходит дома, и иногда проходит она довольно тяжело. Как же лечиться, чтобы легче перенести болезнь?

Доктор Марью Ванкер, которая отвечает на звонки по номеру консультации семейных врачей 1220, говорит, что как и в случае с другими вирусами, лечение коронавируса основывается на симптомах — что беспокоит, то и надо смягчить.

Основные симптомы, связанные с COVID-19 — кашель, температура, слабость, боль в горле, головная боль, расстройство кишечника и боль в животе.

Обычные симптомы


На линии 1220 советуют больное горло промывать соленой водой и ромашковым чаем, а также использовать спреи для горла, находящиеся в свободное продаже в аптеках. При кашле стоит разжижать мокроту и выкашлять ее.

Боль терпеть нет смысла, подчеркивает Ванкер. По ее словам, если Парацетамол не справляется с задачей, то тогда стоит попробовать другие аптечные обезболивающие.

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К сожалению, от слабости лекарства нет, говорит доктор. Нужно больше лежать и пить жидкостей. Жидкость необходима, чтобы поддерживать кровообращение. Однако алкоголь для лечения болезни не подходит, отмечает Ванкер.

Если же слабость становится слишком сильной и возникает ощущение, что невозможно дышать и вот-вот потеряешь сознание, то тут уже нужно вызывать скорую помощь. COVID-19 отличает от гриппа то, что болезнь развивается медленно и спустя время может быстро усилиться.

Может случиться и так, что спустя неделю после заболевания человеку не становится лучше, а наоборот, хуже. В таком случае нужно также вызывать скорую помощь.

При этом нет ни одного лекарства, которое можно было бы употреблять дома именно для лечения от самого коронавируса, подчеркивает доктор.

Обоняние и вкус


Семейный врач Хелве Канси подчеркивает, что усталость и самоизоляция могут создать подавленное состояние. Поэтому важно также общаться — по телефону или компьютеру с родными и близкими. Если состояние здоровья позволяет, стоит выходить на прогулки, каждый день проходя все большее и большее расстояние.

Обоняние и вкус восстанавливаются сами со временем, но есть и восстановительное лечение, которое использует способность к усвоению как при реабилитации после инсульта или серьезной травмы.

Одна схема советует два раза в день нюхать четыре сильных аромата, каждый из них в течение не менее 15 секунд. Для этого подходит множество различных ароматов: анис, эвкалипт, лимон, чеснок, роза, алкоголь (не во внутрь!), корица, тимьян, шоколад, персик, кофе, лаванда, мед, клубника. Такое восстановительное лечение используется как при аносмии (потеря обоняния), так и при паросмии (искаженное восприятие запахов).

Последствия болезни


Переболевшие коронавирусом люди жалуются на последующие слабость, отдышку, низкое давление, повышенное потоотделение во сне и бессонницу. Страдать от этого сложа руки не нужно — при поддержке Больничной кассы можно пройти реабилитацию от COVID-19.

Представитель AS Medicum Эва Высоцкая говорит, что как заметили их врачи, чаще всего переболевшие коронавиурсом люди жалуются на усталость, уменьшение переносимости нагрузки и слабость в мышцах. Случается, что у людей мышцы становятся слабыми, а суставы негибкими. Если же в ходе болезни пострадали легкие, то даже небольшой подъем по лестнице вызывает отдышку.

Заметно, что болезнь оказывает влияние, на умение справляться с каждодневными делами и на настроение. Если после болезни настроение не улучшается, то стоит посоветоваться с семейным врачом.

Слабость же может сохраняться вплоть до полугода после выздоровления, показывает статистика.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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