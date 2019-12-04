04.12.2019, 12:31

Как вам Рейди теэ? Опрос RusDelfi

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Reidi tee 20.11.2019
Reidi tee 20.11.2019Foto: Madis Veltman

Открытие Рейди теэ разделило таллиннцев на три лагеря: одним дорога очень нравится, другие находят у нее недостатки, третьи пока просто не успели побывать на главной стройке года.

А чье мнение ближе вам? Высказывайтесь в нашем опросе и в комментариях!

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