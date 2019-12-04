Как вам Рейди теэ? Опрос RusDelfi

Открытие Рейди теэ разделило таллиннцев на три лагеря: одним дорога очень нравится, другие находят у нее недостатки, третьи пока просто не успели побывать на главной стройке года.
Открытие Рейди теэ разделило таллиннцев на три лагеря: одним дорога очень нравится, другие находят у нее недостатки, третьи пока просто не успели побывать на главной стройке года.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
"Не думаю, что переход Каргбо в Динамо – правильное решение"
Соседка Соколова слышала последние слова его жертвы
«Честно скажу, влюбился быстро»: Рокфеллер женится на россиянке
Стало известно, какая группа крови несет долголетие