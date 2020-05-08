Как в 1947-м открывали Бронзового солдата. Советская хроника

21 сентября 1947 года. Вместо прежнего деревянного монумента открывается памятник, созданный Энном Роосом и Арнольдом Аласом. Изначально у скульпторов было две идеи, причем в обоих случаях памятник должен был изображать ребенка. Однако в конце концов создатели остановились на образе солдата, оплакивающего своих погибших товарищей.

Четкого ответа на вопрос, кто именно стал моделью для бронзового солдата, нет: назывались и тяжелоатлет Хальянд Халлисмаад, и метатель молота Хельмут Бурмейстр, и студент академии художеств Велло Райанг, и плотник Альберт Адамсон, и борец Кристьян Палусалу. В народе скульптура, официально названная памятником Освободителям, получила имя Алёша.

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