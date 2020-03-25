Как убедить своих родителей не выходить из дома? Опрос RusDelfi

С экранов телевизоров, со страниц газет и, конечно, с интернет-страниц RusDelfi на нас сыплются советы не контактировать с другими людьми, не распространять болезнь дальше, если вдруг мы заражены коронавирусом, но сами об этом не знаем. И важнее всего в этой ситуации максимально беречь старшее поколение, для представителей которого заболевание наиболее опасно. Как это удается известным жительницам Эстонии?
Мария Дерлыш, урбанист
В убеждениях ссылаюсь на официальную общеизвестную и научно доказанную информацию. Во-первых, на то, что учитывая, что родителям 50+ они являются уже в группе риска. Во-вторых, что если даже они соблюдают все меры предосторожности максимально, то не факт, что их коллеги, с которыми они находятся вместе в одном оупен-офисе, также серьезно относятся к ситуации. Важно также понимать, что хоть государство и работодатель обязаны обеспечить безопасные условия для работы, то в первую очередь каждый сам несет ответственность за свое здоровье. Поэтому лучше брать ответственность в свои руки и беречь себя и тем самым окружающих, минимизируя физический контакт. Ведь опыт других стран показывает, что это самый эффективный способ. Чем раньше это начать делать, тем раньше мы преодолеем этот вирус. И последний козырный аргумент — береженого и Бог бережет.
Анастасия Морковкина, экс-форвард сборной Эстонии по футболу
Моя мама, конечно, мнительная по каждому поводу, но старшее поколение пережило уже так много всего, что им, кажется, ничего не страшно! Они очень хорошо помнят вспышку оспы в 59-60 году в Москве и области. Когда люди действительно умирали от непонятного заболевания. Здесь все-таки известно, что это пневмония и что проявляется она в основном у людей с ослабленным иммунитетом. Хотя и не только у них, конечно. Моя мама живет одна в Нарве, гуляет с собакой, ходит в магазин и постоянно моет руки все эти годы. Особо не боится, но очень внимательна ко всему! И убеждать ее в чем-то еще дополнительно не надо.
Наталья Инно, многократная чемпионка Эстонии по художественной гимнастике
Сейчас трудное и непривычное для всех нас время. Но каждый из нас может помочь остановить распространение коронавируса и позаботиться о своём здоровье. Скажу то, что говорю всем: оставайтесь дома, не выходите из дома без особой необходимости. Именно сейчас лишний раз выйти на улицу, в магазин или аптеку — не очень хорошая идея. Это очень важно — ограничить контакты с другими и оставаться дома. Ради вашего здоровья и благополучия родных, близких, друзей и знакомых. Давайте беречь друг друга и начнём с себя самих — оставайтесь дома. Лично про себя могу сказать, что наша семья помогает бабушке мужа, принося ей домой продукты питания и общаясь по телефону. Мои родители заботятся о другой бабушке, тоже общаясь и настаивая на том, чтобы она оставалась дома.
Алена Кордончук, учитель эстонского языка
У меня не советы, а эмоциональные призывы! ”Папа, увидишь ты своих друзей летом, никуда не денутся. В крайнем случае можешь позвонить! Звонишь же во Францию и Исландию!” ”Папа, на кладбище сейчас ехать не нужно, самим бы там не оказаться!” ”Папа, ты уже не мальчик, посиди пожалуйста, я сама в магазин схожу”.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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