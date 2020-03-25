25.03.2020, 10:10

Как убедить своих родителей не выходить из дома? Опрос RusDelfi

 (9)
EST
Avo Keele vanemad
Avo Keele vanemadFoto: Argo Ingver

С экранов телевизоров, со страниц газет и, конечно, с интернет-страниц RusDelfi на нас сыплются советы не контактировать с другими людьми, не распространять болезнь дальше, если вдруг мы заражены коронавирусом, но сами об этом не знаем. И важнее всего в этой ситуации максимально беречь старшее поколение, для представителей которого заболевание наиболее опасно. Как это удается известным жительницам Эстонии?

Мария Дерлыш, урбанист


Maria Derlõš Foto: Hendrik Osula

В убеждениях ссылаюсь на официальную общеизвестную и научно доказанную информацию. Во-первых, на то, что учитывая, что родителям 50+ они являются уже в группе риска. Во-вторых, что если даже они соблюдают все меры предосторожности максимально, то не факт, что их коллеги, с которыми они находятся вместе в одном оупен-офисе, также серьезно относятся к ситуации. Важно также понимать, что хоть государство и работодатель обязаны обеспечить безопасные условия для работы, то в первую очередь каждый сам несет ответственность за свое здоровье. Поэтому лучше брать ответственность в свои руки и беречь себя и тем самым окружающих, минимизируя физический контакт. Ведь опыт других стран показывает, что это самый эффективный способ. Чем раньше это начать делать, тем раньше мы преодолеем этот вирус. И последний козырный аргумент — береженого и Бог бережет.

Анастасия Морковкина, экс-форвард сборной Эстонии по футболу

Анастасия Морковкина Foto: Anu Hammer
Читайте также:


Моя мама, конечно, мнительная по каждому поводу, но старшее поколение пережило уже так много всего, что им, кажется, ничего не страшно! Они очень хорошо помнят вспышку оспы в 59-60 году в Москве и области. Когда люди действительно умирали от непонятного заболевания. Здесь все-таки известно, что это пневмония и что проявляется она в основном у людей с ослабленным иммунитетом. Хотя и не только у них, конечно. Моя мама живет одна в Нарве, гуляет с собакой, ходит в магазин и постоянно моет руки все эти годы. Особо не боится, но очень внимательна ко всему! И убеждать ее в чем-то еще дополнительно не надо.

Наталья Инно, многократная чемпионка Эстонии по художественной гимнастике

Natalja Inno Foto: Kristjan Järv


Сейчас трудное и непривычное для всех нас время. Но каждый из нас может помочь остановить распространение коронавируса и позаботиться о своём здоровье. Скажу то, что говорю всем: оставайтесь дома, не выходите из дома без особой необходимости. Именно сейчас лишний раз выйти на улицу, в магазин или аптеку — не очень хорошая идея. Это очень важно — ограничить контакты с другими и оставаться дома. Ради вашего здоровья и благополучия родных, близких, друзей и знакомых. Давайте беречь друг друга и начнём с себя самих — оставайтесь дома. Лично про себя могу сказать, что наша семья помогает бабушке мужа, принося ей домой продукты питания и общаясь по телефону. Мои родители заботятся о другой бабушке, тоже общаясь и настаивая на том, чтобы она оставалась дома.

Алена Кордончук, учитель эстонского языка

Алена Кордончук Фото из архива


У меня не советы, а эмоциональные призывы! ”Папа, увидишь ты своих друзей летом, никуда не денутся. В крайнем случае можешь позвонить! Звонишь же во Францию и Исландию!” ”Папа, на кладбище сейчас ехать не нужно, самим бы там не оказаться!” ”Папа, ты уже не мальчик, посиди пожалуйста, я сама в магазин схожу”.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Читайте также: