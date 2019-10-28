28.10.2019, 16:51

Как трогательно! Четверо мужчин бросились на помощь застрявшему в пути из-за шторма поезду

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rus.delfi.ee
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Как трогательно! Четверо мужчин бросились на помощь застрявшему в пути из-за шторма поезду
Tallinn-Koidula rong jõudis eile pärale tänu neljale vaprale mehele, kes kõhklematult appi tõttasid ja rööbastele kukkunud puid läbi saagisid. Paremal on vedurijuht Artur Lorents, vasakul Taavi Laats.

Вчера по всей Эстонии бушевал шторм и валил деревья. Из-за деревьев поезду Таллинн-Койдула пришлось останавливаться более десяти раз. Тем не менее, состав благополучно прибыл на место, и все благодаря четырем мужчинам, которые не раздумывая бросились на помощь попавшим в беду людям.

Машинист Артур Лоренс написал в соцсетях, что ему сообщили о возможных препятствиях уже в начале рейса. Первый ”сюрприз” в виде двух деревьев ожидал его между станцией Вастсе-Куусте и остановкой Валгеметса. Лоренс с другим машинистом Таави Лаатсом вышли, чтобы убрать препятствие. Один пожилой пассажир им помог.

Следующее препятствие не заставило себя долго ждать, и теперь свою помощь машинистам предложили еще трое пассажиров. Через несколько километров ситуация повторилась, а потом снова, покуда перед поездом не возникло препятствие, с которым своими силами уже было не справиться.

Лоренс сообщил о ситуации в центр управления движением, но там помощи предложить не смогли. ”Часть государственных дорог была закрыта для движения, силы RMK были брошены на шоссе для вызволения попавших в ловушку автомобилистов”, — поясняет мужчина. Тогда он обратился к пассажирам с просьбой обзвонить знакомых и узнать, нет ли у кого возможности распилить оказавшееся на путях дерево. ”Я и сам позвонил всем своим проживающих в Северной Эстонии знакомым, но кого-то не было дома, у кого-то не было пилы. Оставалось только ждать”.

Как бы то ни было, через какое-то время он увидел со стороны леса свет четырех фонариков. Выяснилось, что ехавшие на поезде брат и сестра позвонили своей маме, а ей в свою очередь удалось найти четырех человек, у которых были электропилы и которые смогли поспешить на помощь. Это были жители близлежащих хуторов. С ними была девочка Ранели, которую они не захотели оставлять одну в доме, оставшемся из-за стихии без электроснабжения. Также из леса к поезду вышел пожилой мужчина, который услышал о застрявшем и нуждающемся в помощи поезде от работников железнодорожной станции.

Когда с деревом было покончено, Лоренс попросил мужчин с пилами доехать с ними до Койдула, поскольку понимал, что дальше будут еще деревья. ”Они сразу согласились. Один из них побежал домой и вернулся на машине, чтобы снабжать нас на станциях и потом отвести всех обратно в Койдула. Пожилого мужчину мы отпустили домой. ”

Лорентс говорит, что очень благодарен Индреку, Райто, Маргусу и Раулю, благодаря которым удалось доставить пассажиров на место в целости и сохранности.

По словам руководителя отдела безопасности железной дороги Мариуса Куппера, подобный случай в его более чем 20-летней практике первый. ”Никто не смотрел, сколько время и какая на улице погода. Они просто поспешили на помощь, чтобы помочь. Это очень трогательно”, — говорит он. Он добавляет, что специальные бригады вчера тоже работали, но нагрузка была очень большая, так что на оказание помощи этому конкретному поезду ушло бы намного больше времени.

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