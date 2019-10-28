Как трогательно! Четверо мужчин бросились на помощь застрявшему в пути из-за шторма поезду

Как бы то ни было, через какое-то время он увидел со стороны леса свет четырех фонариков. Выяснилось, что ехавшие на поезде брат и сестра позвонили своей маме, а ей в свою очередь удалось найти четырех человек, у которых были электропилы и которые смогли поспешить на помощь. Это были жители близлежащих хуторов. С ними была девочка Ранели, которую они не захотели оставлять одну в доме, оставшемся из-за стихии без электроснабжения. Также из леса к поезду вышел пожилой мужчина, который услышал о застрявшем и нуждающемся в помощи поезде от работников железнодорожной станции.
Когда с деревом было покончено, Лоренс попросил мужчин с пилами доехать с ними до Койдула, поскольку понимал, что дальше будут еще деревья. ”Они сразу согласились. Один из них побежал домой и вернулся на машине, чтобы снабжать нас на станциях и потом отвести всех обратно в Койдула. Пожилого мужчину мы отпустили домой. ”
Лорентс говорит, что очень благодарен Индреку, Райто, Маргусу и Раулю, благодаря которым удалось доставить пассажиров на место в целости и сохранности.
По словам руководителя отдела безопасности железной дороги Мариуса Куппера, подобный случай в его более чем 20-летней практике первый. ”Никто не смотрел, сколько время и какая на улице погода. Они просто поспешили на помощь, чтобы помочь. Это очень трогательно”, — говорит он. Он добавляет, что специальные бригады вчера тоже работали, но нагрузка была очень большая, так что на оказание помощи этому конкретному поезду ушло бы намного больше времени.
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