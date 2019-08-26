Как такое возможно? Ректор ТТУ Аавиксоо знал, какой именно проект связан с махинациями, но не проверил его — в целях гарантии анонимности

Универститет отметил, что вместо расследование конкретного проекта был проведен более широкий аудит деятельности института Нурске, так как иначе была бы раскрыта личность Макбрайда, чего тот изначально не хотел.
"Приведенный в СМИ проект OGI (OpenGovIntelligence — прим. ред.) не попал в случайный выбор внеочередного аудита, так как он закончился, и его итоговый отчет подтвердила Еврокомиссия", — объясняет университет. Таким образом, аудит не выявил ни одного нарушения вдругих проверенных проектах.
Однако Postimees представил запись, на которой слышно, что Аавиксоо сообщают конкретные названия и номер проекта. Почему же проект все равно не включили в выборку для аудита? Университет утверждает, что это было сделано для того, чтобы гарантировать анонимность Макбрайду.
"Ссылки распространившего информацию лица оставили впечатление, что внутренний аудит найдет в проектах возможный обман с высокой вероятностью и без нарушения конфиденциальности", — утверждает университет.
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