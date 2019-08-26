26.08.2019, 18:01

Как такое возможно? Ректор ТТУ Аавиксоо знал, какой именно проект связан с махинациями, но не проверил его — в целях гарантии анонимности

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rus.delfi.ee
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TTÜ pressikonverents
Tallinna tehnikaülikooli rektor Jaak AaviksooFoto: Priit Simson

Руководство Таллиннского технического университета (TalTech, ТТУ) знало конкретный номер проекта, связанног ос обманом, но не проверило его в рамках аудита. Ректор университета Яак Авиксоо заяил Delfi, что его не включили в аудит для того, чтобы гарантировать анонимность источнику, сообщившему об обмане.

Институт инноваций и управления им. Рагнара Нурксе Таллиннского технического университета обманным путем получили от Европейского союза средства и направил их на выплаты своим научным сотрудникам, написало издание Postimees на прошлой неделе.

Хотя ректор вуза Яак Аавиксоо уже как пять месяцев знал об этом, ничего предпринято не было. Прокуратура начала изучает обстоятельства дела.

Аавиксоо подтвердил в письменном интервью Delfi, что для дачи более точных ответов насчет обвинений требуется более детально изучить данный вопрос. В целях этого TalTech создал комиссию, которая уже начала работу и о первоначальных результатах сообщит не позднее 2 сентября.

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Распространивший информацию Киган Макбрайд утверждает, что он показал документы, подтверждающие связанный с проектом обман, со своего компьютера Аавиксоо. Однако ректор изначально заявил, чт оне видел конкретных подтверждений обмана.

"Распространивший информацию показал ректору ряд документов, которые были, в основном, доступны в университете, и заявил, что их содержание не отвечает действительности, приведя свои аргументы и отсылки. Они были достаточно убедительны, чтобы начать внеочередной аудит", — ответил университет от имени Аавиксоо Delfi.

Универститет отметил, что вместо расследование конкретного проекта был проведен более широкий аудит деятельности института Нурске, так как иначе была бы раскрыта личность Макбрайда, чего тот изначально не хотел.

"Приведенный в СМИ проект OGI (OpenGovIntelligence — прим. ред.) не попал в случайный выбор внеочередного аудита, так как он закончился, и его итоговый отчет подтвердила Еврокомиссия", — объясняет университет. Таким образом, аудит не выявил ни одного нарушения вдругих проверенных проектах.

Однако Postimees представил запись, на которой слышно, что Аавиксоо сообщают конкретные названия и номер проекта. Почему же проект все равно не включили в выборку для аудита? Университет утверждает, что это было сделано для того, чтобы гарантировать анонимность Макбрайду.

"Ссылки распространившего информацию лица оставили впечатление, что внутренний аудит найдет в проектах возможный обман с высокой вероятностью и без нарушения конфиденциальности", — утверждает университет.

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