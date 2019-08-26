Как такое возможно? Ректор ТТУ Аавиксоо знал, какой именно проект связан с махинациями, но не проверил его — в целях гарантии анонимности

Институт инноваций и управления им. Рагнара Нурксе Таллиннского технического университета обманным путем получили от Европейского союза средства и направил их на выплаты своим научным сотрудникам, написало издание Postimees на прошлой неделе.

Хотя ректор вуза Яак Аавиксоо уже как пять месяцев знал об этом, ничего предпринято не было. Прокуратура начала изучает обстоятельства дела.

Аавиксоо подтвердил в письменном интервью Delfi, что для дачи более точных ответов насчет обвинений требуется более детально изучить данный вопрос. В целях этого TalTech создал комиссию, которая уже начала работу и о первоначальных результатах сообщит не позднее 2 сентября.

Распространивший информацию Киган Макбрайд утверждает, что он показал документы, подтверждающие связанный с проектом обман, со своего компьютера Аавиксоо. Однако ректор изначально заявил, чт оне видел конкретных подтверждений обмана.

"Распространивший информацию показал ректору ряд документов, которые были, в основном, доступны в университете, и заявил, что их содержание не отвечает действительности, приведя свои аргументы и отсылки. Они были достаточно убедительны, чтобы начать внеочередной аудит", — ответил университет от имени Аавиксоо Delfi.