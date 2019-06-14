Как такое возможно? Пожилую пару вынудили покинуть дом призрения. Стоимость пребывания там — 1800 евро в месяц

Взрослая дочь Хилле живет за границей, и поэтому женщина сосредоточилась на помощи родителям. По будням она каждый день ездила из Таллинна в Кейла, чтобы их проведать, а в пятницу забирала их на выходные домой, в понедельник же утром отвозила обратно. Также забирала их и во время отпуска.

Все было ничего до 31 октября: мама упала. Женщина ходила по комнате и потеряла равновесие. ”Видных повреждений нет, испугалась”, — описала медсестра Хилле.

Посреди рабочего дня Хилле сорвалась к маме. Пожилая женщина лежала в кровати и жаловалась на боль в спине и ноге. Ей дали обезболивающее. Хилле удивилась: почему не вызвали скорую? Ведь она доверяла сотрудникам. Жалобы на боли были и на следующий день, теперь болело и в районе паха.

Она вставала на ноги и гуляла, но боль никуда не девалась. Через месяц Хилле на всякий случай отвезла маму в Мустамяэскую больницу. Там поставили диагноз: перелом шейки бедра, и сразу же отправили на операцию.

Айно восстанавливалась в разных больницах и к концу декабря она вновь вернулась в дом призрения, но на этот раз не в комнату к супругу, а в отделение с сестринской помощью (ее оплачивает Больничная касса).

Хилле была удивлена: ей пришлось платить как бы за три места. За место мама и папы в семейной комнате, плюс собственную долю в отделении сестринской помощи (11,86 евро в сутки). Также женщина платила полную сумму за 12 дней пребывания ее матери под надзором медсестер.

”Я объясняла администрации, что у меня не настолько огромная зарплата, что я не смогу столько заплатить. Но мне объяснили простые правила: в таком случае прекращаем договор и койко-место или комнату освобождают”.

Хилле этого не хотела, ведь тогда и папа остался бы без места. Потому Хилле решила заплатить больше.

”Это не двойная плата за одну и ту же услугу. В распоряжении человека — два койко-места в двух разных комнатах, и мы не можем одновременно предлагать услугу другому желающему”, — объяснила член правления Benita Kodu Марилин Ваксман.

Айно восстанавливалась очень хорошо, Хилле благодарит санитарок и физиотерапевтов Benita Kodu. Правда, физиотерапевту пришлось платить отдельно. Но были и неприятные инциденты: проблемы с выдачей таблеток, санитарка сказала Айно ходить в туалет… прямо в штаны, нежели давала утку, в холодное время года окна были открыты.

Но 10 декабря прошлого года Хилле прислали из учреждения письмо: с Айно а Александром прерывают договор. Хилле в этот момент была в зарубежной командировке и не поняла, что случилось. ”Мы встревожены нынешним положением вещей, Потому как Айно и Александр нуждаются в большем надзоре и помощи. А именно: Александр не справляется с самостоятельными походами в туалет, ему нужно помогать во всех действиях. Айно же стало очень трудно вставать с кровати”, — значится в письме.

Хилле была просто в шоке: куда она теперь пойдет с родителями? И как так сразу обоим стало плохо? И почему оповещают за несколько дней?

Хилле встретила с администрацией. Марилин Ваксман сказала что по решению врача они могут со дня прекратить договор (позже она сказала журналистам, что могла так сказать, но на самом деле речь идет о пяти днях). Ваксман обозначила новую причину: у Айно — пролежни внизу спины, которые образовались еще в больнице. Ваксман обвинила дочь в оставлении матери без помощи. Хилле заказывала дополнительную услугу — уход за пролежнями (9 евро раз), потому была крайне удивлена таким заявлением. Пролежни видели и хирург, и семейный; по их мнению, за раной ухаживали хорошо. Ваксман обещала пожаловаться соцработнику местного самоуправления.

”Я поняла, что спорить с ними бесполезно”, — считает Хилле. Маму она вывезла в тот же день, отца — днем позже. На работу ходить она более не может.

”Я позвонила своему руководству, что я вынуждена уйти с работы, у меня нет выбора, у меня нет для них нового места в доме призрения. Начальство сказало, что я могу работать дома. Сказало, мол, спокойно, могу взять для начала неоплачиваемый отпуск”.

Хилле добавила, что никогда не отправила бы родителей в Benita Kodu, если бы знала, что вот так вот это все может кончиться.

И этот случай — не единственный.