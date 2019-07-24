Как такое возможно? Полиция обнаружила, что маленький мальчик неделями жил один в кабине грузовика(4)
Отверженный 21 века: отец работал за границей, мать не заботилась о ребенке.
Отверженный 21 века: отец работал за границей, мать не заботилась о ребенке.
В одном эстонском городе на прошлой неделе во вторник в полицию поступил звонок от внимательного мужчины, который сообщил о мальчике, который "живет" один-одинешенек, пишет Eesti Ekspress.
Его местом жительства была не квартира и не дом, а кабина припаркованного у заправки грузовика.
Полицейские сразу отправились это проверить и обнаружили десятилетнего мальчика. Мальчик сказал, что живет в грузовике уже вторую неделю. По той причине, что его отец в отъезде за границей.
Ребенок рассказал, что отец в начале недели принес ему деньги на еду. Когда деньги закончились, поесть давали знакомые отца.
По утверждению мальчика, он не мог жить у матери или у других близких. Этому препятствовали различные проблемы от насилия до алкоголизма. По его заверению, мама и другие близкие знали, что он живет в грузовике. Но их это не волновало.
Полицейские сразу связались со службой защиты детей. Мальчика отвезли в приют, и в отличие от стереотипного мышления, как никто не хочет туда попасть, он был очень рад, услышав о таком решении.
Местные работники службы защиты детей отказались подробнее рассказывать об инциденте, объяснив это защитой интересов ребенка. Они беспокоились, что при более детальном описании истории общественность может узнать имя мальчика и над ним начнут издеваться.
По просьбе полиции Ekspress не публикует даже название города, где нашли мальчика. "Это курьез, и поскольку речь идет о проблемной семье, хотелось бы избежать ситуации, где освещение сразу превратится в скамью подсудимых", — пояснил представитель полиции. Он добавил, как "это ужасно грустно, что ребенок должен в таком возрасте стать взрослым, проживать свою жизнь, по сути, бездомным, перебиваясь с хлеба на квас, питаясь тем, что под рукой, и проводить дни и ночи в кабине грузовика".
Работники службы защиты детей только подтвердили, что мальчик уже с прежних времен под надзором службы защиты детей, то есть они обнаружили данные о нем в регистре данных о социальных услугах и пособиях STAR.
Обнаружили в том смысле, что мальчик был не из того города, где стоял грузовик. Его семья жила в другом конце Эстонии. Поэтому мальчика и отвезли в четверг в родной город, где местное самоуправление занялось решением его проблем.
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