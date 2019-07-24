Как такое возможно? Полиция обнаружила, что маленький мальчик неделями жил один в кабине грузовика

В одном эстонском городе на прошлой неделе во вторник в полицию поступил звонок от внимательного мужчины, который сообщил о мальчике, который "живет" один-одинешенек, пишет Eesti Ekspress.

Его местом жительства была не квартира и не дом, а кабина припаркованного у заправки грузовика.

Полицейские сразу отправились это проверить и обнаружили десятилетнего мальчика. Мальчик сказал, что живет в грузовике уже вторую неделю. По той причине, что его отец в отъезде за границей.

Ребенок рассказал, что отец в начале недели принес ему деньги на еду. Когда деньги закончились, поесть давали знакомые отца.

По утверждению мальчика, он не мог жить у матери или у других близких. Этому препятствовали различные проблемы от насилия до алкоголизма. По его заверению, мама и другие близкие знали, что он живет в грузовике. Но их это не волновало.

Полицейские сразу связались со службой защиты детей. Мальчика отвезли в приют, и в отличие от стереотипного мышления, как никто не хочет туда попасть, он был очень рад, услышав о таком решении.

Местные работники службы защиты детей отказались подробнее рассказывать об инциденте, объяснив это защитой интересов ребенка. Они беспокоились, что при более детальном описании истории общественность может узнать имя мальчика и над ним начнут издеваться.