Как так получилось, что погрязшую в долгах Керсти Крахт взяли на работу в Министерство финансов?

Как сообщает министерство, в его рабочих договорах значится, что работник должен сообщить работодателю о своей второстепенной деятельности и других работодателях — именно на основе этого и оцениваются риски, связанные со второстепенной деятельностью в предпринимательстве и НКО.

Тяжбы и обязательства, связанные с личной жизнью, не входят в компетенцию данной оценке. Поэтому в основу оценки легли доступные для аудита базы данных и другие общедоступные данные. Также стоит учитывать, что этот анализ проводит отдел внутреннего аудита, в не внутренний контроль, чьи задачи и методы отличаются.

Поэтому Керсти Крахт и приняли на должность советника министра финансов, хотя даже одной ее зарплаты в министерстве не хватало, чтобы оплатить проценты по кредиту за свою недвижимость. Из объяснений судьи следует, что у Крахт очень много долгов и законными методами она погасить их не в состоянии.

Согласно подозрению, Хиллар Тедер договорился о взятке советнице министра финансов Керсти Крахт за то, что она использует свое служебное положение и обеспечит выгодные для Porto Franco решения по части использования помощи от Kredex. Дача взятки не состоялась, поскольку Тедер и Крахт были задержаны сотрудниками КаПо. В тот же день Хельме подписал расторжение договора с Крахт.

Также Керсти Крахт и Хиллар Тедер подозреваются в заключении договоренности об отмывании денег с целью сокрытия взятки. Суд отметил, что деяния Крахт носили систематический характер и были направлены на улучшение ее материального положения.

Напомним, что в прошлом году государство одобрило кредит на 39,3 миллиона евро для строительства в Таллинне района Porto Franco. Кредит частной компании выдан на шесть лет через фонд KredEx под 2% годовых плюс 12-месячная ставка Euribor. Как отметили специалисты, это слишком выгодные условия для подобной сделки. Конкуренты назвали нормой кредит на 10% годовых.