Как справляться с последствиями стихийных бедствий? В Рийгикогу ознакомились с выводами в связи с октябрьским штормом

Во время октябрьского шторма были зафиксированы самые сильные порывы ветра в Эстонии за последние 50 лет. В результате большое количество деревьев упало на дороги и электропровода, что привело к массовым перебоям в подаче электроэнергии. Без электричества оказалось одновременно порядка 65 000 клиентов. В течение 16 часов было восстановлено электроснабжение 75% потребителей. По истечении 72 часов без электричества оставалось еще порядка 2000 клиентов.

Председатель комиссии Свен Сестер отметил, что к природным бедствиям, подобным октябрьскому шторму, никогда нельзя быть готовым полностью. Но, безусловно, можно более эффективно организовать борьбу с катастрофой и ее последствиями. ”Например, в кризисных регионах была нарушена оперативная коммуникации. Также были задержки в определении приоритетных объектов. В этом случае помогло бы более тесное сотрудничество с местными самоуправлениями. Также следует сократить т. н. перекрестную зависимость от компаний связи. Также необходимо разработать план на случай отказа жизненно важных услуг”, — сказал он.