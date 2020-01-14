14.01.2020, 18:06

Как справляться с последствиями стихийных бедствий? В Рийгикогу ознакомились с выводами в связи с октябрьским штормом

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Oktoobrikuised tormikahjustused Võrumaal.
Oktoobrikuised tormikahjustused Võrumaal.Argo Ingver

Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по экономике ознакомилась с результатами борьбы с последствиями крупных прошлогодних штормов. Также комиссии были представлены планы, которые позволят в будущем более эффективно справляться с последствиями возможных стихийных бедствий.

Во время октябрьского шторма были зафиксированы самые сильные порывы ветра в Эстонии за последние 50 лет. В результате большое количество деревьев упало на дороги и электропровода, что привело к массовым перебоям в подаче электроэнергии. Без электричества оказалось одновременно порядка 65 000 клиентов. В течение 16 часов было восстановлено электроснабжение 75% потребителей. По истечении 72 часов без электричества оставалось еще порядка 2000 клиентов.

Председатель комиссии Свен Сестер отметил, что к природным бедствиям, подобным октябрьскому шторму, никогда нельзя быть готовым полностью. Но, безусловно, можно более эффективно организовать борьбу с катастрофой и ее последствиями. ”Например, в кризисных регионах была нарушена оперативная коммуникации. Также были задержки в определении приоритетных объектов. В этом случае помогло бы более тесное сотрудничество с местными самоуправлениями. Также следует сократить т. н. перекрестную зависимость от компаний связи. Также необходимо разработать план на случай отказа жизненно важных услуг”, — сказал он.

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По словам Сестера, следует серьезно рассмотреть предложение ввести требования относительно бесперебойного оказания услуг и выработать компенсационные механизмы для всех лиц, оказывающих жизненно важные услуги. Также следует рассмотреть предложение уточнить места потребления критической важности в разрезе самоуправлений и потребность соответствующих объектов в устройствах резервного электропитания. ”Важно помнить, что подготовка к гражданскому кризису повышает готовность и к возможному кризису в сфере безопасности”, — добавил он.

Член комиссии Юри Яансон подчеркнул необходимость автономного электропитания на заправках и базовых станциях мобильной связи. ”Также следует содействовать созданию мобильных заправок. Эта альтернатива в первую очередь позволила бы сетям заправочных станций, имеющим автоматические станции, с наименьшими затратами выполнять свою обязанность в качестве аварийных станций. Государство может мотивировать заправки к повышению бесперебойности оказания услуг, например, сократив требования к размеру емкости для топлива на заправках, оборудованных автономным электропитанием”, — отметил Яансон.

В заседании комиссии по экономике приняли участие представители Министерства внутренних дел, Министерства экономики и коммуникаций, Спасательного департамента, компаний Elering AS и Elektrilevi OÜ.

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