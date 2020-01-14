Как справляться с последствиями стихийных бедствий? В Рийгикогу ознакомились с выводами в связи с октябрьским штормом

По словам Сестера, следует серьезно рассмотреть предложение ввести требования относительно бесперебойного оказания услуг и выработать компенсационные механизмы для всех лиц, оказывающих жизненно важные услуги. Также следует рассмотреть предложение уточнить места потребления критической важности в разрезе самоуправлений и потребность соответствующих объектов в устройствах резервного электропитания. ”Важно помнить, что подготовка к гражданскому кризису повышает готовность и к возможному кризису в сфере безопасности”, — добавил он.
Член комиссии Юри Яансон подчеркнул необходимость автономного электропитания на заправках и базовых станциях мобильной связи. ”Также следует содействовать созданию мобильных заправок. Эта альтернатива в первую очередь позволила бы сетям заправочных станций, имеющим автоматические станции, с наименьшими затратами выполнять свою обязанность в качестве аварийных станций. Государство может мотивировать заправки к повышению бесперебойности оказания услуг, например, сократив требования к размеру емкости для топлива на заправках, оборудованных автономным электропитанием”, — отметил Яансон.
В заседании комиссии по экономике приняли участие представители Министерства внутренних дел, Министерства экономики и коммуникаций, Спасательного департамента, компаний Elering AS и Elektrilevi OÜ.
Мать до последнего держала ребенка на руках – рассказ героя
Вылетевший из Москвы самолет не долетел до Тель-Авива
«Дом ужасов» под Гатчиной: жена дала показания
6 веских причин отказаться от душевой кабины