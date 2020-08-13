Как сохранить медицинскую страховку после окончания школы?

Если ты достиг 19-летнего возраста в течение учебного года, твоя медицинская страховка будет действовать до окончания гимназии или профессионального училища. После этого Твоя медицинская страховка будет действовать в течение трех месяцев.

Если ты поступаешь в профессиональное училище или высшую школу

Если после окончания гимназии ты продолжишь свое обучение в профессиональном училище или высшей школе, государство обеспечит действительность твоей медицинской страховки в течение всего номинального периода учебной программы и в течение трех месяцев после ее окончания.

Если ты не окончил обучение в школе в течение номинального периода учебного плана или был исключен из школы, твоя медицинская страховка закончится через месяц после окончания номинального периода учебной программы или исключения из учебного учреждения.

Студенты имеют право на академический отпуск. Если академический отпуск начинается в течение номинального периода обучения, то действие медицинской страховки прекращается и возобнов- ляется после окончания академического отпуска. Медицинское страхование не прекращается, если причиной академического отпуска является болезнь или травма студента или если студент застрахован на другом основании (например, ходит на работу).

При поступлении в профессиональное училище или в высшую школу тебе не нужно подавать какие-либо документы в Больничную кассу для продолжения твоего медицинского страхования. Данные учеников и студентов, обучающихся в Эстонии, представляются в Больничную кассу Министерством образования и науки.

Если ты едешь учиться в другую страну

Все больше и больше молодых людей собираются учиться за границей. Если и ты думаешь об это, то помни, что для продолжения медицинского страхования в Эстонии ты должен подать в Больничную кассу заявление и документ, подтверждающий обучение в иностранном учебном заведении. Заявление и документ, подтверждающий обучение за рубежом, должны подаваться в Больничную кассу каждый учебный год. Бланк заявления можно найти на интернет-странице Больничной кассы.