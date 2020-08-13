13.08.2020, 07:00

Как сохранить медицинскую страховку после окончания школы?


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koolialgus
koolialgusFoto: Andres Putting

Новый учебный год вот-вот начнется. Во время учебы в школе государство оплачивает медицинскую страховку студента. Но как сохраняется медицинское страхование после окончания учебы или если учеба не продолжается? Об этом рассказывает Eesti Haigekassa.

Если ты достиг 19-летнего возраста в течение учебного года, твоя медицинская страховка будет действовать до окончания гимназии или профессионального училища. После этого Твоя медицинская страховка будет действовать в течение трех месяцев.

Если ты поступаешь в профессиональное училище или высшую школу

Если после окончания гимназии ты продолжишь свое обучение в профессиональном училище или высшей школе, государство обеспечит действительность твоей медицинской страховки в течение всего номинального периода учебной программы и в течение трех месяцев после ее окончания.

Если ты не окончил обучение в школе в течение номинального периода учебного плана или был исключен из школы, твоя медицинская страховка закончится через месяц после окончания номинального периода учебной программы или исключения из учебного учреждения.

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Студенты имеют право на академический отпуск. Если академический отпуск начинается в течение номинального периода обучения, то действие медицинской страховки прекращается и возобнов- ляется после окончания академического отпуска. Медицинское страхование не прекращается, если причиной академического отпуска является болезнь или травма студента или если студент застрахован на другом основании (например, ходит на работу).

При поступлении в профессиональное училище или в высшую школу тебе не нужно подавать какие-либо документы в Больничную кассу для продолжения твоего медицинского страхования. Данные учеников и студентов, обучающихся в Эстонии, представляются в Больничную кассу Министерством образования и науки.

Если ты едешь учиться в другую страну

Все больше и больше молодых людей собираются учиться за границей. Если и ты думаешь об это, то помни, что для продолжения медицинского страхования в Эстонии ты должен подать в Больничную кассу заявление и документ, подтверждающий обучение в иностранном учебном заведении. Заявление и документ, подтверждающий обучение за рубежом, должны подаваться в Больничную кассу каждый учебный год. Бланк заявления можно найти на интернет-странице Больничной кассы.

Ученики и студенты, обучающиеся за рубежом и имеющие медицинское страхование в Эстонии, получают необходимую медицинскую помощь в странах-участницах Европейского Союза, странах экономической зоны и Швейцарии на основе Европейской карточки медицинского страхования. Подробную информацию о Европейской карте медицинского страхования можно найти на интернет-странице Больничной кассы.

Если ты поступаешь на срочную военную службу

Государство гарантирует военнослужащему срочной службы медицинскую страховку. Призывники также не обязаны сами представлять в Больничную кассу данные для продолжения/получения медицинской страховки. Оформлением страховки занимаются Вооруженные Силы Эстонии. После прохождения военной службы медицинская страховка действует еще месяц.

Если ты поступаешь на работу

Если ты планируешь работать после окончания гимназии, ты имеешь право на медицинское страхование через своего работодателя.

После начала работы стоит через некоторое время проверить информацию о действительности своей медицинской страховки. Налогово-таможенный департамент представляет в Больничную кассу данные, необходимые для медицинского страхования, из регистра занятости.

Если ты решил заняться индивидуальной трудовой деятельностью (стать предпринимателем-физическим лицом — ПФЛ), ты должен подать заявку на внесение в коммерческий регистр в качестве пред- принимателя-физического лица и для получения медицинской страховки выплачивать социальный налог.

Медицинская страховка действительна во время работы и заканчивается через 2 месяца после окончания трудового договора.

Регистрация в кассе безработицы

Если после окончания гимназии ты не можешь начать обучение в высшем учебном заведении, пойти на работу или поступить на срочную военную службу, ты можешь зарегистрироваться в Кассе безработицы. Подробнее о регистрации в качестве безработного можно узнать на интернет-странице Кассы безработицы Эстонии www.tootukassa.ee

Добровольный договор страхования

В случае, если ты не входишь ни в одну группу застрахованных людей, закон о медицинском страховании даёт возможность заключить с Больничной кассой так называемый договор о добровольном страховании. Вы можете заключить договор, если вы были застрахованы работодателем (в т.ч. самозанятым лицом) или государством не менее 12 месяцев в предыдущие два года или заплатили за себя социальный налог.

Если вы заключите договор добровольного страхования во время действительного страхования, страхование будет продолжаться без перерыва. Если страховка прервана во время заключения договора, создается через месяц после заключения договора.

Договор добровольного страхования подлежит оплате. В 2020 году страховой взнос за один календарный месяц составляет 170,30 евро, квартальный взнос — 510,90 евро, а годовой взнос — 2043,60 евро. Страховые взносы могут уплачиваться ежеквартально или ежегодно.

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