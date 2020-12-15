Как сельди в бочке: почему в час пик Elron пустил из Нарвы в столицу состав всего из двух вагонов?

Поезд вышел из Нарвы в 17.23. Один из читателей написал Delfi, что сел в поезд в Раквере.

"Этот рейс всегда, особенно по воскресеньям, очень популярен, а Elron подал особенно маленький поезд. Многие люди стояли, и это в ситуации, когда в Ида-Вирумаа самые высокие показатели по коронавирусу. Очень безответственно", — возмутился читатель.

Пассажир также добавил, что если бы Elron заранее предупредил, что отправит в рейс такой поезд, то читатель бы выбрал для поездки автобус.

Руководитель по коммуникациям предприятия Elron Марийс Адамберг пояснила Delfi, что в рейс по маршруту Нарва — Таллинн планировалось выпустить состав из четырех вагонов, но у него неожиданно возникла техническая неисправность, поэтому его в срочном порядке заменили на более короткий, который был единственным готовым совершить этот рейс.

"Так как весь подвижной состав Elron одновременно в ходу, то у нас не было возможности заменить неисправный состав четырех- или трехвагонным", — сообщила она. Адамберг добавила, что Elron приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства.

Показатели заболеваемости COVID-19 по стране растут, в связи с этим возникает вопрос, что делается со стороны Elron, чтобы по возможности рассредоточить в поездах пассажиров?

Представитель предприятия сказала, что при составлении расписания исходят из того, чтобы рейсы совершали более длинные поезда — тогда у пассажиров будет достаточно пространства и возможность держать дистанцию. "К тому же мы уплотнили на некоторых линиях расписание именно для того, чтобы люди были более рассредоточены".