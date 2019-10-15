Как российские СМИ освещали учения НАТО в Эстонии "Осенний шторм"?

C 29 апреля до 17 мая в Эстонии проходили учения "Осенний шторм 2019". Свыше 9000 эстонских военных и солдат НАТО сосредоточились преимущественно в Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, которые находятся возле границы с Россией. Как российские СМИ освещали это событие?
Журнал "Солдат" насчитал 215 упоминаний темы "Осеннего шторма" в российских медиа. Это на треть меньше, чем писали эстонские СМИ. Особый интерес к теме проявили "РИА Новости" и RuBaltic, также местные пропагандистские медиа — Sputnik, Baltnews.
Например, 5 мая на Россия 1 в вечернем выпуске новостей вышел сюжет об "Осеннем шторме". Основной посыл — в русскоязычном регионе проходят учения возле границы с Россией, где было много боев во время Второй мировой войны.
Телеканал спросил мнение бывшего сотрудника Департамент полиции и погранохраны, председателя Союза гидов Нарвы, у некоторых жителей, которые не видят агрессию со стороны России.
Sputnik Эстония тоже сделал небольшую видеонарезку техники.
В целом в отчете утверждают, что нужно обратить внимание не только на содержание, которое, к слову, ничем не отличается от обычных сюжетов и формулировок. Но и на совместную работу российских СМИ и местных пророссийских жителей, которые готовы озвучить нужную версию и свое, отличительное от официальных лиц, мнение.
Полностью отчет читайте ЗДЕСЬ.
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