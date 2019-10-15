Как российские СМИ освещали учения НАТО в Эстонии "Осенний шторм"?

Журнал "Солдат" насчитал 215 упоминаний темы "Осеннего шторма" в российских медиа. Это на треть меньше, чем писали эстонские СМИ. Особый интерес к теме проявили "РИА Новости" и RuBaltic, также местные пропагандистские медиа — Sputnik, Baltnews.

Например, 5 мая на Россия 1 в вечернем выпуске новостей вышел сюжет об "Осеннем шторме". Основной посыл — в русскоязычном регионе проходят учения возле границы с Россией, где было много боев во время Второй мировой войны.

Телеканал спросил мнение бывшего сотрудника Департамент полиции и погранохраны, председателя Союза гидов Нарвы, у некоторых жителей, которые не видят агрессию со стороны России.

Sputnik Эстония тоже сделал небольшую видеонарезку техники.