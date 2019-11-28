Как разрешить кризис в сфере общественного транспорта? Соцдемы внесут в Таллиннское горсобрание предложения зеленых

По словам Раймонда Кальюлайда, присоединившегося к фракции Социал-демократической партии, соцдемы разделяют мнение зеленых, что качество столичного общественного транспорта необходимо значительно повысить, а сеть маршрутов нуждается в приведении в порядок.

”Мы, так же как и зеленые, обеспокоены положением дел в сфере столичного общественного транспорта. Мэрия при нынешнем объеме финансирования не сумела создать удобную и эффективную альтернативу автомобильному транспорту — число пассажиров снижается, водителей не хватает, зарплаты у них низкие. Город ради улучшения жилой среды должен найти дополнительные средства на общественный транспорт”, — отметил Кальюлайд.

Социал-демократы уверены, что жители Таллинна поддержат предложение сократить огромные расходы, например, на Таллиннское телевидение, которое, как утверждали власти города, было закрыто еще осенью.