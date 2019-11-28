28.11.2019, 20:40

Как разрешить кризис в сфере общественного транспорта? Соцдемы внесут в Таллиннское горсобрание предложения зеленых

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Linnaliini bussid
Linnaliini bussidFoto: Jaanus Lensment

Социал-демократы всячески поддерживают предложения Партии зеленых в части решения кризиса в сфере столичного общественного транспорта и официально внесут в городском собрании предложение зеленых увеличить в бюджете Таллинна выделенные на общественный транспорт средства за счет уменьшения ненужных расходов. Социал-демократы также согласны с требованием зеленых, что управление Tallinna Ühistranspordi AS должно стать аполитичным и на замещение должности руководителя этого предприятия необходимо провести честный конкурс.

По словам Раймонда Кальюлайда, присоединившегося к фракции Социал-демократической партии, соцдемы разделяют мнение зеленых, что качество столичного общественного транспорта необходимо значительно повысить, а сеть маршрутов нуждается в приведении в порядок.

”Мы, так же как и зеленые, обеспокоены положением дел в сфере столичного общественного транспорта. Мэрия при нынешнем объеме финансирования не сумела создать удобную и эффективную альтернативу автомобильному транспорту — число пассажиров снижается, водителей не хватает, зарплаты у них низкие. Город ради улучшения жилой среды должен найти дополнительные средства на общественный транспорт”, — отметил Кальюлайд.

Социал-демократы уверены, что жители Таллинна поддержат предложение сократить огромные расходы, например, на Таллиннское телевидение, которое, как утверждали власти города, было закрыто еще осенью.

”Когда я стал старейшиной Пыхья-Таллинна, мы по договоренности с жителями уменьшили бюджет района на мероприятия, и горожане отлично приняли эту инициативу. Я уверен, что и сегодня жители всех восьми частей Таллинна были бы готовы отказаться от разовых мероприятий, если благодаря этому качество услуги общественного транспорта повысится. Предложение зеленых в случае его одобрения направит в эту сферу дополнительно более 4 млн евро, и это стало бы серьезным шагом на пути к более зеленой столице”, — подчеркнул Кальюлайд.

В проекте бюджета Таллинна на 2020 год на пассажирские перевозки предусмотрено чуть менее 77 млн евро. Сокращение ненужных расходов на 4 млн евро увеличило бы бюджет общественного транспорта более чем на 5 процентов. Последние четыре года количество пассажиров столичного общественного транспорта постоянно сокращается.

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