Как разрешить кризис в сфере общественного транспорта? Соцдемы внесут в Таллиннское горсобрание предложения зеленых(4)
Социал-демократы всячески поддерживают предложения Партии зеленых в части решения кризиса в сфере столичного общественного транспорта и официально внесут в городском собрании предложение зеленых увеличить в бюджете Таллинна выделенные на общественный транспорт средства за счет уменьшения ненужных расходов. Социал-демократы также согласны с требованием зеленых, что управление Tallinna Ühistranspordi AS должно стать аполитичным и на замещение должности руководителя этого предприятия необходимо провести честный конкурс.
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